Polki stanęły do walki z Włoszkami. Wszystko rozstrzygnęło się w dramatycznym stylu

Włoszki znów były za mocne, ale Polki pozostają jedną z najlepszych drużyn świata



Przed rozpoczęciem ćwierćfinału zdecydowanymi faworytkami były Włoszki. Zespół ten dominuje w kobiecej siatkówce i od około 1,5 roku nie znalazł pogromcy w meczu o stawkę. To nie dawało Polkom zbyt wielu nadziei. Do tego kilka tygodni temu w półfinale Ligi Narodów nasze siatkarki przegrały z tymi rywalkami 0:3. Tak samo było rok wcześniej na tym etapie rozgrywek. Podopieczne Stefano Lavariniego przystąpiły jednak do środowego meczu pełne nadziei na dobry wynik.

Niestety spotkanie o półfinał było jednostronne. Od początku do końca toczyło się pod dyktando Włoszek, które zagrały na poziomie nieosiągalnym dla żadnej kobiecej reprezentacji świata. Znów były nie do pokonania. Grały pewnie i skutecznie.

Choć Polki dwoiły się i troiły, to nie przeciwstawiły się faworytkom. Najbliżej było w drugim secie, którego przegrały 21:25. Dwie pozostałe partie kończyły się jeszcze szybciej, a całe spotkanie potrwało niewiele ponad godzinę. Polki żegnają się z turniejem mistrzowskim w Tajlandii, należąc jednak do czołowej ósemki globu.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Gdyby drabinka ułożyła się nieco inaczej



Pozostaje gdybanie, co by było, gdyby Polki trafiły do drugiej drabinki turnieju. Niestety ta została ułożona w ten sposób, że już na etapie 1/8 finału lub ćwierćfinału trafiały na Włoszki. Po pokonaniu tej przeszkody czekałyby Brazylijki.

Górna połówka drabinki wydaje się znacznie prostsza. Znalazły się w niej drużyny, z którymi Polki regularnie wygrywają. Wszystko po to, aby zwiększyć szansę Azjatek na awans do strefy medalowej. To się udało, bo Japonki zameldowały się w półfinale. Polki nie miały tyle szczęścia i nie uniknęły starcia z dominatorkami już na etapie najlepszej ósemki. Gdyby nie to, to mogły włączyć się do walki o medal.

Cel minimum na mistrzostwa świata został osiągnięty



Choć Polki odpadły, to jednak osiągnęły cel minimum na ten turniej. Już przed jego rozpoczęciem wiedzieliśmy, że o medal będzie bardzo trudno. Udało się awansować do ćwierćfinału, choć wcześniej nie brakowało emocji. Biało-czerwone stoczyły dwa zacięte i pięciosetowe boje z Niemkami i Belgijkami.

Pokazały charakter, wolę walki i wielkie umiejętności. Potwierdziły, że należą do grona czołowych drużyn globu i z roku na rok wykonują progres. Stefano Lavarini przedłużył kontrakt z Polskim Związkiem Piłki Siatkowej do 2028 roku i powinien kontynuować swoją pracę na stanowisku selekcjonera.

Mecze mistrzostw świata dalej w Polsacie



Biało-czerwonych nie ma już w stawce, jednak pozostałe mecze mistrzostw świata w siatkówce kobiet można dalej oglądać na antenach sportowych Polsatu. Turniej wszedł w decydującą fazę. Przed nami mecze medalowe z udziałem najlepszych drużyn globu.

Polsat Sport