Reprezentacja Polski w koszykówce z bardzo dobrej strony pokazała się w fazie grupowej tegorocznej edycji Eurobasketu. Podopieczni Igora Milicica rozpoczęli turniej od zwycięstwa nad Słowenią, a w kolejnych starciach poradzili sobie z Izraelem i Islandią.

ZOBACZ TAKŻE: Sensacja! Obrońcy tytułu odpadli z Eurobasketu

Porażka nadeszła dopiero z Francuzami. W ostatniej potyczce rundy głównej Biało-Czerwoni ulegli po zaciętym boju Belgom, jednak już wtedy byli pewni awansu do 1/8 finału z drugiego miejsca.

O miejsce w najlepszej ósemce mistrzostw Europy Polacy zmierzą się z Bośnią i Hercegowina. Ekipa z Bałkanów w swojej grupie uplasowała się na trzeciej lokacie, pokonując Cypr, Grecję i Gruzję. Bośniacy przegrali za to z Hiszpanią i Włochami.

Polska - Bośnia i Hercegowina: Kiedy kolejny mecz koszykarzy na Eurobaskecie? O której godzinie?

Kiedy jest mecz Polska - Bośnia i Hercegowina na Eurobaskecie? To pytanie zadają sobie fani polskich koszykarzy. Mecz Polska - Bośnia i Hercegowina odbędzie się w niedzielę 7 września. Pierwszy gwizdek sędziego o 11:00 naszego czasu.