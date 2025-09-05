Polska - Bośnia i Hercegowina: Kiedy kolejny mecz koszykarzy na Eurobaskecie? O której godzinie?
Polska - Bośnia i Hercegowina to spotkanie 1/8 finału turnieju Eurobasket 2025. Kiedy mecz Polska - Bośnia i Hercegowina? O której godzinie?
Reprezentacja Polski w koszykówce z bardzo dobrej strony pokazała się w fazie grupowej tegorocznej edycji Eurobasketu. Podopieczni Igora Milicica rozpoczęli turniej od zwycięstwa nad Słowenią, a w kolejnych starciach poradzili sobie z Izraelem i Islandią.
Porażka nadeszła dopiero z Francuzami. W ostatniej potyczce rundy głównej Biało-Czerwoni ulegli po zaciętym boju Belgom, jednak już wtedy byli pewni awansu do 1/8 finału z drugiego miejsca.
O miejsce w najlepszej ósemce mistrzostw Europy Polacy zmierzą się z Bośnią i Hercegowina. Ekipa z Bałkanów w swojej grupie uplasowała się na trzeciej lokacie, pokonując Cypr, Grecję i Gruzję. Bośniacy przegrali za to z Hiszpanią i Włochami.
Kiedy jest mecz Polska - Bośnia i Hercegowina na Eurobaskecie? To pytanie zadają sobie fani polskich koszykarzy. Mecz Polska - Bośnia i Hercegowina odbędzie się w niedzielę 7 września. Pierwszy gwizdek sędziego o 11:00 naszego czasu.