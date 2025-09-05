Polska tenisistka w półfinale! Pokonała wyżej notowaną rywalkę

Chwalińska, po nieudanych kwalifikacjach do US Open (porażka w drugiej rundzie), wróciła do Europy. Zgłosiła się do turnieju WTA 125 w Montreux.

W Szwajcarii radzi sobie bardzo dobrze - pokonała Jil Teichmann, a także Oksanę Selechmietiewą i awansowała do ćwierćfinału. W nim wpadła natomiast na wyżej od siebie notowaną Rus.



W pierwszym secie mecz był dość wyrównany. Polka wygrała 6:4. Druga partia to już absolutna dominacja naszej zawodniczki. Rozbiła ona Holenderkę 6:0 i wywalczyła awans do półfinału.

Maja Chwalińska - Arantxa Rus 6:4, 6:0