Polska tenisistka w półfinale! Pokonała wyżej notowaną rywalkę

Jakub ŻelepieńTenis

Maja Chwalińska awansowała do półfinału turnieju WTA 125 w Montreux. Polka pokonała wyżej notowaną Arantksę Rus 6:4, 6:0.

Polska tenisistka w półfinale! Pokonała wyżej notowaną rywalkę
fot. PAP
Polska tenisistka w półfinale! Pokonała wyżej notowaną rywalkę

Chwalińska, po nieudanych kwalifikacjach do US Open (porażka w drugiej rundzie), wróciła do Europy. Zgłosiła się do turnieju WTA 125 w Montreux.

 

ZOBACZ TAKŻE: Kiedy finał US Open? O której godzinie mecz Sabalenka - Anisimova?


W Szwajcarii radzi sobie bardzo dobrze - pokonała Jil Teichmann, a także Oksanę Selechmietiewą i awansowała do ćwierćfinału. W nim wpadła natomiast na wyżej od siebie notowaną Rus.


W pierwszym secie mecz był dość wyrównany. Polka wygrała 6:4. Druga partia to już absolutna dominacja naszej zawodniczki. Rozbiła ona Holenderkę 6:0 i wywalczyła awans do półfinału.

 

Maja Chwalińska - Arantxa Rus 6:4, 6:0

Przejdź na Polsatsport.pl
TENISTURNIEJE ATP I WTA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Iga Świątek - Danielle Collins. Skrót meczu
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 