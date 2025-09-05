Porażka w pierwszym secie, a później taki powrót! Aryna Sabalenka zagra w finale

Białorusinka Aryna Sabalenka awansowała do finału wielkoszlemowego US Open. Liderka światowego rankingu tenisistek, która w Nowym Jorku broni tytułu, pokonała rozstawioną z numerem czwartym Amerykankę Jessicę Pegulę 4:6, 6:3, 6:4.

fot. PAP
Aryna Sabalenka zagra w finale US Open

W półfinale doszło do powtórki finału ubiegłorocznej edycji, w którym Sabalenka pokonała Pegulę 7:5, 7:5. Tym razem Amerykanka zdołała wygrać seta, ale ostatecznie doznała ósmej porażki w ich dziesiątym meczu.

 

Białorusinka walczy o pierwszy wielkoszlemowy tytuł w tym roku - po tym, jak przegrała finały Australian Open i French Open oraz odpadła w półfinale wygranego przez Igę Świątek Wimbledonu. Jednocześnie może zostać pierwszą po przeszło dekadzie zawodniczką, która obroni tytuł w US Open. Ostatnio udało się to Amerykance Serenie Williams, najlepszej w latach 2012-14.

 

Sabalenka już wie, z kim zmierzy się w swoim ostatnim meczu podczas tegorocznego US Open. Jej przeciwniczką będzie Amanda Anisimowa, która w półfinale ograła Naomi Osakę, natomiast w ćwierćfinale okazała się lepsza od Igi Świątek.

 

Aryna Sabalenka - Jessica Pegula 4:6, 6:3, 6:4

PAP
