Problemy pierwszego rywala polskich siatkarzy w MŚ. Dwie gwiazdy poza kadrą

Jeszcze kilkadziesiąt lat temu Rumunia była siatkarską potęgą, sięgając po dwa wicemistrzostwa (1956, 1966) i dwa brązowe medale (1960, 1962) mistrzostw świata. W kolejnej dekadzie tamtejsi siatkarze potrafili jeszcze zdobyć dwa brązowe medale mistrzostw Europy (1971, 1977), a w 1980 roku stanąć na podium igrzysk olimpijskich, ale od tamtego czasu ekipa z południowo-wschodniej Europy praktycznie zniknęła z siatkarskich map. Dość powiedzieć, że tegoroczne MŚ będą dla ekipy trenera Sergiu Stancu pierwszymi od... 43 lat, czyli od występu w Argentynie w 1982 roku.

ZOBACZ TAKŻE: Polscy siatkarze na mistrzostwach świata. Kiedy grają? Daty, godziny meczów Polski na MŚ 2025

Rumuni mogą jednak mówić o ogromnym pechu, ponieważ na Filipiny musieli wylecieć bez dwóch ważnych postaci ze swojej kadry. Z powodu kontuzji w MŚ nie zagrają Alexandru Rata, atakujący, mający doświadczenie z gry w Zenicie Sankt Petersburg, a także środkowy Robert Calin, podstawowy zawodnik mistrza kraju, Dinama Bukareszt.

- Wyjazd na mistrzostwa świata po tak długiej przerwie to bardzo ważny moment dla naszej siatkówki. Nie możemy niestety wystawić najsilniejszego składu, ale naszym atutem jest siła tej grupy, która gra ze sobą w praktycznie niezmienionym składzie już od kilku lat i jest bardzo zjednoczona. Myślę, że terminarz również działa na naszą korzyść, bo MŚ zaczynamy meczem z Polską, najlepszą drużyną światowego rankingu, a jeśli uda nam się pokazać z dobrej strony, każdy występ będzie nam dodawał pewności siebie - powiedział w rozmowie z rumuńskim "Sportem" trener Stancu.

Reprezentacja Rumunii zagra na Filipinach w "polskiej" grupie B. 13 września ekipa trenera Sergiu Stancu zmierzy się z "Biało-Czerwonymi", dwa dni później z Holendrami, a na zakończenie tej fazy turnieju, 17 września, z Katarem.

Mistrzostwa świata odbędą się w dniach 12-28 września. Transmisje będą dostępne na antenach Polsatu Sport i online na Polsat Box Go.