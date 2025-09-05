Roman i Jakub Koseccy ocenili grę Polaków! Najniższe noty dla... Lewandowskiego

W czwartek 4 września odbył się mecz Holandia - Polska w kwalifikacjach mistrzostw świata. Mecz ostatecznie zakończył się remisem 1:1, a jedynego gola dla Biało-Czerwonych strzelił Matty Cash.

Na temat występu naszej kadry wypowiedzieli się Roman i Jakub Koseccy w programie Polsatu Sport "Kosa na Kosę". Byli piłkarze, a obecnie eksperci wystawili oceny podopiecznym Jana Urbana.

Oceny za mecz z Holandią wg Romana Koseckiego:

Oceny za mecz z Holandią wg Jakuba Koseckiego:

Jak widać, w ocenach obu ekspertów najniższą notę otrzymał Robert Lewandowski. Wysokie oceny otrzymali natomiast Cash oraz Paweł Wszołek.

AA, Polsat Sport