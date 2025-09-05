Sabalenka - Anisimova. Wynik meczu. Kto wygrał finał US Open Sabalenka - Anisimova?

Broniąca tytułu Aryna Sabalenka i Amanda Anisimova mierzą się w finale wielkoszlemowego US Open. To spotkanie najwyżej rozstawionej tenisistki z turniejową "8".

Sabalenka była jedną z głównych faworytek do zdobycia końcowego trofeum. Liderka rankingu w Nowym Jorku wyeliminowała między innymi Jessikę Pegulę, odwracając losy rywalizacji.

Anisimova natomiast na Flushing Meadows zrewanżowała się Idze Świątek za porażkę w finale Wimbledonu 2025. W półfinale stoczyła wyrównany bój z podopieczną Tomasza Wiktorowskiego - Japonką Naomi Osaką.



To 10. bezpośrednie starcie tych tenisistek. W sześciu z nich lepsza okazała się Anisimova, a w trzech - Białorusinka. Poprzednio - w półfinale tegorocznej edycji Wimbledonu - lepsza była Amerykanka.

Dla Sabalenki to szansa na czwarty wielkoszlemowy tytuł. Anisimova jeszcze nigdy nie sięgnęła po tak cenną wiktorię.

Sabalenka - Anisimova. Wynik meczu. Kto wygrał mecz finał US Open?

Wynik meczu Sabalenka - Anisimova poznamy po zakończeniu spotkania. O tym, kto wygrał finał US Open 2025 Sabalenka - Anisimova, poinformujemy tuż po ostatniej piłce tego starcia.

