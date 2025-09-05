Sinner - Auger-Aliassime na żywo. Relacja live i wynik online US Open
Jannik Sinner - Felix Auger-Aliassime to półfinał US Open 2025. Relacja live i wynik na żywo na Polsatsport.pl.
Jannik Sinner prezentuje kapitalną formę na przestrzeni całego sezonu 2025. Włoch triumfował już w dwóch turniejach wielkoszlemowych w tym roku - w Australian Open i na Wimbledonie. Był bliski także końcowego sukcesu na Roland Garros, ale przy prowadzeniu 2:1 z Carlosem Alcarazem nie wykorzystał trzech piłek meczowych.
Równie wysoką dyspozycję Sinner pokazuje podczas US Open. W drodze do najlepszej czwórki zmagań wyeliminował odpowiednio Czecha Vita Koprivę, Australijczyka Alexeia Popyrina, Kanadyjczyka Denisa Shapovalova, Kazacha Aleksandra Bublika i swojego rodaka Lorenzo Musettiego.
W walce o awans do wielkiego finału Sinner mierzy się z Felixem Augerem-Aliassimem. Dla Kanadyjczyka to dopiero drugi wielkoszlemowy półfinał w karierze. Poprzedni również miał miejsce na Flushing Meadows - w 2021 roku. Minęło więc trochę czasu.
W tegorocznej edycji nowojorskiej imprezy Auger-Aliassime gra znakomicie. Odprawił kolejno Brytyjczyka Billy'ego Harrisa, Rosjanina Romana Safiullina, Niemca Alexandra Zvereva, Rosjanina Andrieja Rublowa oraz Australijczyka Alexa de Minaura.
Dla Sinnera i Augera-Aliassime'a to piąte bezpośrednie starcie. Dotychczas bilans wynosi 3:1 dla Kanadyjczyka. Jedno ze spotkań Włoch oddał jednak walkowerem, nie wychodząc w ogóle na kort. Poprzednio natomiast panowie mierzyli się w połowie sierpnia w Cincinnati. Wtedy w dwóch setach górą był Sinner.
