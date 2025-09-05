Świetna inauguracja! Ekipa Brzęczka rozpoczęła walkę o Euro

Od początku spotkania inicjatywę przejęli Polacy. W 11. minucie Wiktor Nowak dośrodkował w pole karne, a próbę przewrotki podjął Dawid Drachal. Zabrakło niewiele. Ten sam duet trzy minuty później miał kolejną okazję, lecz Drachal nie wykorzystał wrzutki zawodnika Wisły Płock.

ZOBACZ TAKŻE: Znamy arbitra meczu Polska - Finlandia. Polscy kibice dobrze go pamiętają



W 22. minucie Polacy dopięli swego. Po indywidualnej akcji Tomasza Pieńki piłkę do własnej bramki wpakował Adrian Zendelovski. Zdobyta bramka spowodowała, że tempo spotkania nieco spadło. Mimo widocznej przewagi zawodników znad Wisły, brakowało konkretnych sytuacji strzeleckich. Najbliżej podwyższenia prowadzenia był Pieńko, któremu zabrakło centymetrów, aby wykorzystać świetne podanie Wiktora Bogacza.



Z kolei goście odpowiedzieli strzałem z dystansu. Piłka przeleciała nad bramką Sławomira Abramowicza, a wynik nie uległ zmianie do przerwy - Polacy prowadzili 1:0.

Po nieco ponad kwadransie drugiej połowy Brzęczek przeprowadził zmiany, które odcisnęły piętno na meczu. Najpierw Marcel Reguła pięknym strzałem wyprowadził reprezentację Polski na dwubramkowe prowadzenie, a zaraz po nim kapitalnym uderzeniem popisał się Oskar Pietuszewski. W ten sposób Polacy prowadzili już 3:0.

Wynik do końca tego meczu nie uległ już zmianie - polscy piłkarze kontrolowali spotkanie, nie dając przeciwnikom szans nawet na honorowe trafienie.



Kolejnym rywalem Biało-Czerwonych w eliminacjach Euro 2027 będzie reprezentacja Armenii. Mecz odbędzie się 9 września. A w październiku i listopadzie Polaków, będących w grupie E, czekają starcia z Czarnogórą, Szwecją, Włochami i rewanż z Macedonią Północną.

Polska - Macedonia Północna 3:0 (1:0)

Bramki: Zendlovski (sam.) 22, Reguła 65, Pietuszewski 68

Polska: Abramowicz - Nowak, Matysik, Drapiński (70 Potulski), Gurgul - Kowalczyk, Kozubal (76 Kocaba) - Rózga (63 Rózga), Drachal (70 Duda), Pieńko - Bogacz (63 Reguła).

Macedonia Północna: Djekov - Dailoski, Meliqi, Djekov - Stojanov (38 Talevski), Angelov, Zendelovski (72 Nikolovski), Hamza, Danev - Gashtarov, Trajkov.

Żółte kartki: Rózga, Drapiński, Matysik, Nowak - Trajkov.

MR, Polsat Sport