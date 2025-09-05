UFC w Paryżu: Wyniki ważenia. Nerwy z polskim akcentem do samego końca!
Już w sobotę Paryż może być polski. Trzech naszych zawodników zawalczy w stolicy Francji podczas gali UFC Fight Night. Swoje umiejętności zaprezentują Robert Bryczek, Marcin Tybura i Robert Ruchała. W piątkowy poranek odbyło się natomiast oficjalne ważenie, podczas którego nie zabrakło emocji. Transmisja gali na sportowych antenach Polsatu.
Znakomicie dla fanów mieszanych sztuk walki zapowiada się sobotni wieczór (6 września). Podczas gali UFC Fight Night w Paryżu w akcji zobaczymy aż trzech polskich zawodników. Do oktagonu w Accor Arena wejdą Robert Bryczek, Marcin Tybura i Robert Ruchała, którzy zmierzą się odpowiednio z Amerykaninem Bradem Tavaresem, Chorwatem Ante Deliją i Francuzem Williamem Gomisem.
Optymistycznie na występ Biało-Czerwonych patrzy jeden z naszych najlepszych zawodników w federacji UFC, Mateusz Gamrot, który w stolicy Francji pełni obowiązki medialne.
- Trzymam kciuki, żebyśmy w sobotę mieli 3:0 na polskie konto - powiedział w rozmowie z Polsatem Sport "Gamer".
Polakom kibicuję również była mistrzyni UFC w wadze słomkowej, Joanna Jędrzejczyk.
- Dmuchajmy sportowcom w rękawice, piłkę, korki. Wspierajmy ich, bo jesteśmy tylko ludźmi. Dźwigamy presję życia i musimy też dźwigać tę presję sportową oraz ogromne oczekiwania fanów i sponsorów - wyjaśniła "JJ" przed kamerą Polsatu Sport.
W piątkowy poranek odbyło się oficjalne ważenie przed galą. W każdej z kategorii jest funt tolerancji, dlatego też wszyscy trzej Polacy zmieścili się w swoich limitach. Bryczek waży 186 funtów (walka do 185), Tybura - 256 (walka do 265), a Ruchała - 146 (walka do 145), choć ostatni z nich zbijał wagę do ostatnich minut.
Przeciwnicy naszych rodaków również wnieśli prawidłowe liczby: Tavares - 186 funtów, Delija - 239, Gomis - 145.
W walce wieczoru zmierzą się natomiast Francuz Nassourdine Imavov oraz Brazylijczyk Caio Borralho. Ich pojedynek odbędzie się w kategorii do 185 funtów. Tyle też ważą obaj panowie.
Jedynym zawodnikiem z całej karty, który nie spełnił limitu wagowego, jest Losene Keita. Belg nie zmieścił się nawet w tolerancji. Jego starcie z Brazylijczykiem Patricio Pitbullem zakontraktowane zostało na 145 funtów, podczas gdy waży on 149. Stąd ta potyczka została odwołana.
Gala UFC w Paryżu - wyniki ważenia:
Karta główna:
185 lb: Nassourdine Imavov (185) - Caio Borralho (185)
155 lb: Benoit Saint Denis (155) - Mauricio Ruffy (156)
205 lb: Modestas Bukauskas (205) - Paul Craig (205)
155 lb: Bolaji Oki (156) - Mason Jones (156)
170 lb: Axel Sola (170) - Rhys McKee (170)
145 lb: Patricio Pitbull (145) - Losene Keita (149)*
Karta wstępna:
145 lb: William Gomis (145) - Robert Ruchała (146)
205 lb: Oumar Sy (206) - Brendson Ribeiro (206)
265 lb: Marcin Tybura (256) - Ante Delija (239)
155 lb: Harry Hardwick (156) - Kaue Fernandes (155)
170 lb: Sam Patterson (170) - Trey Waters (171)
185 lb: Brad Tavares (186) - Robert Bryczek (186)
170 lb: Andreas Gustafsson (171) - Rinat Fakhretdinov (170)
115 lb: Shauna Bannon (116) - Sam Hughes (116)
*Losen Keita przekroczył limit wagi piórkowej wynoszący 146 funtów.
Transmisja gali UFC w Paryżu w sobotę 6 września w Polsacie Sport 2 oraz na Polsat Box Go. Początek studia o 17:00. Karta wstępna ruszy o 18:00. Karta główna o 21:00.Przejdź na Polsatsport.pl