UFC w Paryżu: Wyniki ważenia. Nerwy z polskim akcentem do samego końca!

Znakomicie dla fanów mieszanych sztuk walki zapowiada się sobotni wieczór (6 września). Podczas gali UFC Fight Night w Paryżu w akcji zobaczymy aż trzech polskich zawodników. Do oktagonu w Accor Arena wejdą Robert Bryczek, Marcin Tybura i Robert Ruchała, którzy zmierzą się odpowiednio z Amerykaninem Bradem Tavaresem, Chorwatem Ante Deliją i Francuzem Williamem Gomisem.

Optymistycznie na występ Biało-Czerwonych patrzy jeden z naszych najlepszych zawodników w federacji UFC, Mateusz Gamrot, który w stolicy Francji pełni obowiązki medialne.

- Trzymam kciuki, żebyśmy w sobotę mieli 3:0 na polskie konto - powiedział w rozmowie z Polsatem Sport "Gamer".

Polakom kibicuję również była mistrzyni UFC w wadze słomkowej, Joanna Jędrzejczyk.

- Dmuchajmy sportowcom w rękawice, piłkę, korki. Wspierajmy ich, bo jesteśmy tylko ludźmi. Dźwigamy presję życia i musimy też dźwigać tę presję sportową oraz ogromne oczekiwania fanów i sponsorów - wyjaśniła "JJ" przed kamerą Polsatu Sport.

W piątkowy poranek odbyło się oficjalne ważenie przed galą. W każdej z kategorii jest funt tolerancji, dlatego też wszyscy trzej Polacy zmieścili się w swoich limitach. Bryczek waży 186 funtów (walka do 185), Tybura - 256 (walka do 265), a Ruchała - 146 (walka do 145), choć ostatni z nich zbijał wagę do ostatnich minut.

Przeciwnicy naszych rodaków również wnieśli prawidłowe liczby: Tavares - 186 funtów, Delija - 239, Gomis - 145.

W walce wieczoru zmierzą się natomiast Francuz Nassourdine Imavov oraz Brazylijczyk Caio Borralho. Ich pojedynek odbędzie się w kategorii do 185 funtów. Tyle też ważą obaj panowie.

Jedynym zawodnikiem z całej karty, który nie spełnił limitu wagowego, jest Losene Keita. Belg nie zmieścił się nawet w tolerancji. Jego starcie z Brazylijczykiem Patricio Pitbullem zakontraktowane zostało na 145 funtów, podczas gdy waży on 149. Stąd ta potyczka została odwołana.

Gala UFC w Paryżu - wyniki ważenia:

Karta główna:

185 lb: Nassourdine Imavov (185) - Caio Borralho (185)

155 lb: Benoit Saint Denis (155) - Mauricio Ruffy (156)

205 lb: Modestas Bukauskas (205) - Paul Craig (205)

155 lb: Bolaji Oki (156) - Mason Jones (156)

170 lb: Axel Sola (170) - Rhys McKee (170)

145 lb: Patricio Pitbull (145) - Losene Keita (149)*

Karta wstępna:

145 lb: William Gomis (145) - Robert Ruchała (146)

205 lb: Oumar Sy (206) - Brendson Ribeiro (206)

265 lb: Marcin Tybura (256) - Ante Delija (239)

155 lb: Harry Hardwick (156) - Kaue Fernandes (155)

170 lb: Sam Patterson (170) - Trey Waters (171)

185 lb: Brad Tavares (186) - Robert Bryczek (186)

170 lb: Andreas Gustafsson (171) - Rinat Fakhretdinov (170)

115 lb: Shauna Bannon (116) - Sam Hughes (116)

*Losen Keita przekroczył limit wagi piórkowej wynoszący 146 funtów.

Transmisja gali UFC w Paryżu w sobotę 6 września w Polsacie Sport 2 oraz na Polsat Box Go. Początek studia o 17:00. Karta wstępna ruszy o 18:00. Karta główna o 21:00.