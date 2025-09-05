Jak się okazuje, problemem była waga, z której korzystał. Zdaniem Ruchały urządzenie było już bardzo mocno wysłużone, przez co nie pokazywało jego rzeczywistej masy ciała. Zawodnik i jego sztab nie zdawali sobie sprawy z defektu i próbowali wypełnić limit wyznaczany przez popsutą wagę. Dopiero ważenie przy użyciu wagi UFC wykazało, że fighter z Nowego Sącza mieści się w limicie kategorii piórkowej. Kiedy już Ruchała stanął na scenie, waga pokazała wymagane 145 funtów.

- Mogliśmy zacząć trochę wcześniej, ale nie sądziliśmy, że ta waga będzie źle ważyła - stwierdził były tymczasowy mistrz KSW w dywizji piórkowej.

Dobre informacje dotarły do 27-latka kilka godzin po ważeniu. Wtedy okazało się, że w związku z wypadnięciem z rozpiski walki Pitbull - Keita pojedynek z udziałem Polaka został przesunięty z karty wstępnej do karty głównej.

- Niesamowite. Nie mogę w to uwierzyć, debiut w UFC i od razu main card. Tak miało być - podkreślił rozemocjonowany.

Rywalem Ruchały będzie reprezentant gospodarzy William Gomis. Ponadto na gali wystąpią Robert Bryczek i Marcin Tybura. Pierwszy zmierzy się z Bradem Tavaresem, a drugi z Ante Deliją.

Transmisja gali UFC w Paryżu w sobotę 6 września w Polsacie Sport 2, Polsacie Sport Premium 1 oraz na Polsat Box Go. Początek studia o 17:00. Karta wstępna ruszy o 18:00. Karta główna o 21:00.

