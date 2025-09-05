Znamy arbitra meczu Polska - Finlandia. Polscy kibice dobrze go pamiętają

Na liniach pomogą mu Jure Praprotnik i Grega Kordez, a rolę arbitra technicznego pełnić będzie Matej Jug. Na sędziego VAR wyznaczono Alena Borosaka.

35-letni Obrenovic jest dobrze znany polskim fanom. Prowadził m.in. mecz Ligi Narodów Polska - Walia (2:1) we Wrocławiu w czerwcu 2022, a także spotkanie eliminacji Ligi Europy Jagiellonia Białystok - Ajax Amsterdam (1:4) w sierpniu 2024 roku oraz pucharowe potyczki Cracovii i Lecha Poznań.

Reprezentacja Polski, która w debiucie selekcjonera Jana Urbana zremisowała w czwartek w Rotterdamie z Holandią 1:1, ma siedem punktów po czterech meczach grupy G. Taki sam dorobek punktowy zgromadziły lider Holandia oraz trzecia Finlandia.

Początek niedzielnego spotkania w Chorzowie o godz. 20.45.

KP, PAP