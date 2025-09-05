Zrobili to! Poznaliśmy kolejnych uczestników MŚ 2026

Z Ameryki Południowej bezpośredni awans na mundial uzyskuje sześć drużyn. Wcześniej awans zapewniły sobie broniąca tytułu Argentyna, Brazylia i Ekwador. Na jedną kolejkę przed zakończeniem eliminacji w tej strefie wiadomo już prawie wszystko.

ZOBACZ TAKŻE: Grupowi rywale Polaków pod wrażeniem remisu z Holandią. "Wszystko się zmieniło"

Urugwaj awansował po wygranej z Peru 3:0. Kolumbia również 3:0 pokonała Boliwię, a Paragwaj zremisował z Ekwadorem 0:0.

Siódma drużyna eliminacji zakwalifikuje się do barażu interkontynentalnego. Obecnie miejsce to zajmuje Wenezuela, która o punkt wyprzedza Boliwię.

Reprezentacje pewne udziału w MŚ:

Gospodarze (3): USA, Meksyk, Kanada

Azja (6): Japonia, Iran, Jordania, Korea Płd., Uzbekistan, Australia

Oceania (1): Nowa Zelandia

Ameryka Płd. (6): Argentyna, Brazylia, Ekwador, Urugwaj, Kolumbia, Paragwaj

KP, PAP