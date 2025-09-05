Zrobili to! Poznaliśmy kolejnych uczestników MŚ 2026
Piłkarze Urugwaju, Kolumbii oraz Paragwaju awansowali do turnieju finałowego mistrzostw świata. Łącznie znanych jest 16 z 48 uczestników przyszłorocznego mundialu w USA, Meksyku i Kanadzie.
Z Ameryki Południowej bezpośredni awans na mundial uzyskuje sześć drużyn. Wcześniej awans zapewniły sobie broniąca tytułu Argentyna, Brazylia i Ekwador. Na jedną kolejkę przed zakończeniem eliminacji w tej strefie wiadomo już prawie wszystko.
ZOBACZ TAKŻE: Grupowi rywale Polaków pod wrażeniem remisu z Holandią. "Wszystko się zmieniło"
Urugwaj awansował po wygranej z Peru 3:0. Kolumbia również 3:0 pokonała Boliwię, a Paragwaj zremisował z Ekwadorem 0:0.
Siódma drużyna eliminacji zakwalifikuje się do barażu interkontynentalnego. Obecnie miejsce to zajmuje Wenezuela, która o punkt wyprzedza Boliwię.
Reprezentacje pewne udziału w MŚ:
Gospodarze (3): USA, Meksyk, Kanada
Azja (6): Japonia, Iran, Jordania, Korea Płd., Uzbekistan, Australia
Oceania (1): Nowa Zelandia
Ameryka Płd. (6): Argentyna, Brazylia, Ekwador, Urugwaj, Kolumbia, ParagwajPrzejdź na Polsatsport.pl