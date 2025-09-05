Zwycięstwo w pierwszej rundzie! Co za występ Polki na MŚ

Walka odbyła się w kategorii do 65 kg.

19-latka piękną kontrą w drugiej minucie rozpoczęła marsz po zwycięstwo. Później dołożyła jeszcze kilka ciosów, raz posyłając nawet Nowozelandkę na deski. Na pół minuty przed końcem pierwszej rundy sędzia zdecydował się zakończyć pojedynek, przyznając zwycięstwo Krówce.

Warto przypomnieć, że jest to drugie polskie zwycięstwo podczas tegorocznych mistrzostw. W czwartek z triumfu cieszył się bowiem Adam Tutak.

Do Liverpoolu pojechało 19 reprezentantów Polski. W kadrze znalazła się między innymi medalistka olimpijska Julia Szeremeta.

Transmisje MŚ w boksie olimpijskim od 4 do 14 września w Polsacie Sport Fight, na kanałach Polsat Sport Extra i na Polsat Box Go.

KP, Polsat Sport