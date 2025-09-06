Aguero pokonany! Polak górą na MŚ
Paweł Brach awansował do trzeciej rundy mistrzostw świata w boksie olimpijskim w Liverpoolu. Polak pokonał na punkty reprezentanta Dominikany Johana Aguero.
Pojedynek odbył się w kategorii do 60 kg.
Pierwsza runda padła łupem Polaka, który triumfował u wszystkich sędziów. Następnie z lepszej strony pokazał się rywal, ale to nadal nie wystarczyło na Bracha, Przed ostatnim starciem Polak prowadził u trzech arbitrów.
Brach nie bronił przewagi, tylko przeszedł do ataku. Wygrał ostatnią rundę u wszystkich sędziów i zasłużenie awansował do trzeciej rundy.
W niej zmierzy się z Węgrem Kruzito Kovacsem. Ta walka odbędzie się 8 września ok. 20:15.
Do Liverpoolu pojechało 19 reprezentantów Polski. W kadrze znalazła się między innymi medalistka olimpijska Julia Szeremeta.
Paweł Brach pokonał Johana Aguero jednogłośnie na punkty (3x 30:27, 2x 29:28)
Transmisje MŚ w boksie olimpijskim od 4 do 14 września w Polsacie Sport Fight, na kanałach Polsat Sport Extra i na Polsat Box Go.
