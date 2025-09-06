Aguero pokonany! Polak górą na MŚ

Pojedynek odbył się w kategorii do 60 kg.



Pierwsza runda padła łupem Polaka, który triumfował u wszystkich sędziów. Następnie z lepszej strony pokazał się rywal, ale to nadal nie wystarczyło na Bracha, Przed ostatnim starciem Polak prowadził u trzech arbitrów.

Brach nie bronił przewagi, tylko przeszedł do ataku. Wygrał ostatnią rundę u wszystkich sędziów i zasłużenie awansował do trzeciej rundy.



W niej zmierzy się z Węgrem Kruzito Kovacsem. Ta walka odbędzie się 8 września ok. 20:15.

Do Liverpoolu pojechało 19 reprezentantów Polski. W kadrze znalazła się między innymi medalistka olimpijska Julia Szeremeta.

Paweł Brach pokonał Johana Aguero jednogłośnie na punkty (3x 30:27, 2x 29:28)

