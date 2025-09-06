Alcaraz awansował do finału US Open

Tenis

Carlos Alcaraz awansował do finału US Open. Rozstawiony z "dwójką" hiszpański tenisistka wygrał z Serbem Novakiem Djokovicem (nr 7) 6:4, 7:6 (7-4), 6:2. Pojedynek trwał dwie godziny i 25 minut.

Carlos Alcaraz

Było to ich dziewiąte spotkanie. Serb dotąd miał bilans meczów 5-3. Od czasu ich finału olimpijskiego w Paryżu, który wygrał Djokovic, spotkali się później tylko raz. W ćwierćfinale Australian Open lepszy okazał się "Nole".

 

Hiszpan zwycięstwo zawdzięcza w dużej mierze doskonałemu serwisowi. Kluczowym momentem meczu był drugi set zakończony tie-breakiem, który wygrał Alcaraz. Serb, triumfator 24. turniejów wielkoszlemowych, nie wytrzymywał długich wymian. 

 

38-latek z Bałkanów dotarł do półfinału wszystkich czterech turniejów Wielkiego Szlema w tym sezonie, ale za każdym razem odpadał w tej rundzie.

 

- Nie sądzę, żeby to był mój najlepszy mecz w tym turnieju. Ale po prostu utrzymywałem dobry poziom od początku do ostatniego punktu - prosto z kortu powiedział Hiszpan.

 

- Po raz drugi zagram w finale Wielkiego Szlema w Nowym Jorku. To dla mnie bardzo ważne. Chciałem, aby to był fizyczny mecz i taki rzeczywiście był - dodał.

 

Alcaraz w finale US Open wystąpił w 2022 roku i wygrał turniej, pokonując Norwega Caspera Ruuda. Hiszpan powalczy o swój szósty tytuł Wielkiego Szlema i drugi na Flushing Meadows.

Wynik meczu:

Carlos Alcaraz - Novak Djokovic 6:4, 7:6 (7-4), 6:2.

TENISUS OPEN
