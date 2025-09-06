Bryczek - Tavares. Skrót walki UFC (WIDEO)

Robert Bryczek i Brad Tavares zmierzyli się podczas gali UFC w Paryżu. Zobacz skrót walki Bryczek - Tavares.

Bryczek - Tavares. Skrót walki UFC (WIDEO)
fot. Polsat Sport
Bryczek - Tavares. Skrót walki UFC (WIDEO)

To była "polska" gala UFC! Podczas wrześniowego wydarzenia w Paryżu swoje umiejętności zaprezentowało aż trzech reprezentantów Polski. Jako pierwszy do klatki wyszedł Bryczek, który zmierzył się z Tavaresem.

 

Wyniki gali UFC w Paryżu

 

Jak się okazało, walka skończyła się w trzeciej rundzie. Bryczek trafił kapitalnymi ciosami w stójce i dobił swojego rywala - sędzia Łukasz Bosacki przerwał pojedynek, a Bryczek tym samym zanotował najcenniejsze zwycięstwo w dotychczasowej karierze.

Skrót walki Bryczek - Tavares:

Robert Bryczek pokonał Brada Tavaresa przez TKO, runda 3.

BS, Polsat Sport
