Bryczek - Tavares. Skrót walki UFC (WIDEO)
Robert Bryczek i Brad Tavares zmierzyli się podczas gali UFC w Paryżu. Zobacz skrót walki Bryczek - Tavares.
Bryczek - Tavares. Skrót walki UFC (WIDEO)
To była "polska" gala UFC! Podczas wrześniowego wydarzenia w Paryżu swoje umiejętności zaprezentowało aż trzech reprezentantów Polski. Jako pierwszy do klatki wyszedł Bryczek, który zmierzył się z Tavaresem.
Jak się okazało, walka skończyła się w trzeciej rundzie. Bryczek trafił kapitalnymi ciosami w stójce i dobił swojego rywala - sędzia Łukasz Bosacki przerwał pojedynek, a Bryczek tym samym zanotował najcenniejsze zwycięstwo w dotychczasowej karierze.
Skrót walki Bryczek - Tavares:
Robert Bryczek pokonał Brada Tavaresa przez TKO, runda 3.Przejdź na Polsatsport.pl
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Julia Szeremeta: Ja się nie stresuję, walczę na pełnym luzie