Co za bój polskiej pięściarki na MŚ! Zdecydowały detale
Natalia Kuczewska odpadła w fazie eliminacyjnej mistrzostw świata w boksie, które odbywają się w Liverpoolu. Polka po wyrównanej walce uległa Wenezuelce Irismar Cardozo.
W sobotę do zmagań na mistrzostwach świata w boksie przystąpiła Natalia Kuczewska. Polka rywalizowała w kategorii do 51 kg, a w eliminacjach mierzyła się z Wenezuelką Irismar Cardozo.
W pierwszej rundzie inicjatywa należała do Kuczewskiej, która udanie napierała na przeciwniczkę. W dalszych fazach pojedynku nie było już jednak tak dobrze. Do głosu doszła Cardozo. Druga i trzecia odsłona starcia były lepsze w jej wykonaniu i ostatecznie to ona - po zaciętej potyczce - uniosła ręce w geście triumfu.
Na czempionat do Liverpoolu pojechało 19 reprezentantów Polski. W kadrze znalazła się między innymi medalistka olimpijska Julia Szeremeta.
