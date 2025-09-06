Co za bój polskiej pięściarki na MŚ! Zdecydowały detale

W sobotę do zmagań na mistrzostwach świata w boksie przystąpiła Natalia Kuczewska. Polka rywalizowała w kategorii do 51 kg, a w eliminacjach mierzyła się z Wenezuelką Irismar Cardozo.

W pierwszej rundzie inicjatywa należała do Kuczewskiej, która udanie napierała na przeciwniczkę. W dalszych fazach pojedynku nie było już jednak tak dobrze. Do głosu doszła Cardozo. Druga i trzecia odsłona starcia były lepsze w jej wykonaniu i ostatecznie to ona - po zaciętej potyczce - uniosła ręce w geście triumfu.

Na czempionat do Liverpoolu pojechało 19 reprezentantów Polski. W kadrze znalazła się między innymi medalistka olimpijska Julia Szeremeta.

