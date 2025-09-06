Co za bój polskiej pięściarki na MŚ! Zdecydowały detale

Sporty walki

Natalia Kuczewska odpadła w fazie eliminacyjnej mistrzostw świata w boksie, które odbywają się w Liverpoolu. Polka po wyrównanej walce uległa Wenezuelce Irismar Cardozo.

Co za bój polskiej pięściarki na MŚ! Zdecydowały detale
fot. Polsat Sport
Natalia Kuczewska zakończyła udział w MŚ

W sobotę do zmagań na mistrzostwach świata w boksie przystąpiła Natalia Kuczewska. Polka rywalizowała w kategorii do 51 kg, a w eliminacjach mierzyła się z Wenezuelką Irismar Cardozo.

 

W pierwszej rundzie inicjatywa należała do Kuczewskiej, która udanie napierała na przeciwniczkę. W dalszych fazach pojedynku nie było już jednak tak dobrze. Do głosu doszła Cardozo. Druga i trzecia odsłona starcia były lepsze w jej wykonaniu i ostatecznie to ona - po zaciętej potyczce - uniosła ręce w geście triumfu.

 

Na czempionat do Liverpoolu pojechało 19 reprezentantów Polski. W kadrze znalazła się między innymi medalistka olimpijska Julia Szeremeta.

 

Transmisje MŚ w boksie olimpijskim od 4 do 14 września w Polsacie Sport Fight, na kanałach Polsat Sport Extra i na Polsat Box Go.

