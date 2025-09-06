Co za zwrot akcji! Polski kierowca zwycięzcą wyścigu Formuły 3

Tramnitz został ukarany za złamanie zasad procedury startowej przed rozpoczęciem wyścigu. Dodanie 10 sekund do czasu, z którym przekroczył linię mety, poskutkowało przesunięciem go na 20. pozycję. Skorzystał na tym Biliński, dla którego to pierwsze w karierze zwycięstwo w wyścigu Formuły 3. 21-latek jest również pierwszym Polakiem, któremu ta sztuka się udała.

Sobotnie zmagania były znakomite w wykonaniu kierowcy Rodin Motorsport. Urodzony w Anglii reprezentant Polski startował z siódmego pola. W trakcie wyścigu przebił się przez czołówkę stawki, odparł ataki rywali i dojechał do mety na drugim miejscu. Ostatecznie został zwycięzcą wyścigu.

W tym sezonie Formuły 3 Biliński już trzy razy stał na podium - był trzeci w Australii i drugi w Monako. W klasyfikacji generalnej plasuje się na 11. miejscu i wciąż ma szansę zakończyć sezon w TOP10.

Przed nami jeszcze tylko jeden wyścig tego sezonu. W niedzielę kierowcy powalczą w wyścigu głównym. Tytułu mistrzowskiego jest już pewny Brazylijczyk Rafael Camara.