Ćwierćfinał na wyciągniecie ręki. Jakub Krzemiński: Jesteśmy pozytywnie nastawieni

Jakub Krzemiński i Szymon Pietraszek rozpoczęli rywalizację w turnieju głównym VW Beach Pro Tour Futures Warsaw by ORLEN Termika. Młodzi siatkarze w swoim pierwszym spotkaniu na Plaży Wilanów zmierzyli się z brazylijską dwójką Johannem i Henrique. Spotkanie było dość wymagające, Brazylijczycy nieustępliwi, ale polskiej parze udało się triumfować w tie-breaku.

W drugim meczu biało-czerwoni trafili na Estończyków Tiisaara i Korotkova. Reprezentanci Polski dawali z siebie wszystko, jednak przeciwnik skutecznie wykorzystywał wszelkie niedociągnięcia. W efekcie tego polscy zawodnicy zapisali na swoim koncie przegraną.



- Popełnialiśmy dużo błędów własnych. Przeciwnik był na pewno w zasięgu, ale nie wykorzystaliśmy swoich szans. Mieliśmy w drugim secie dużo zepsutych zagrywek. Myślę, że to był główny powód przegranej w tym meczu - stwierdził Jakub Krzemiński.



Dla drużyny z Polski to nie koniec turnieju. W sobotę polscy zawodnicy zagrają w Round of 12 o pozostanie w imprezie. - Jeżeli chodzi o jutrzejszy dzień, to patrzymy z dużym optymizmem. Mamy do zagrania na pewno jeden mecz, w który będziemy walczyć, jak w dzisiejszych dwóch spotkaniach - powiedział siatkarz. - Jesteśmy nastawieni pozytywnie, mimo dzisiejszej przegranej - dodał.



Biało-czerwoni chcieliby w Warszawie uzyskać jak najlepszy rezultat. Nie ukrywają jednak, że dostanie się do strefy medalowej nie będzie proste, a jednym z najgroźniejszych rywali są Piotr Kantor i Filip Lejawa, czyli turniejowa “jedynka”. - Generalnie to turniej stoi na bardzo wysokim poziomie. Na pewno jest z kim grać. Mamy nadzieję, że też będziemy mogli być jednymi z faworytów - powiedział zawodnik.



Warto wspomnieć, że Jakub Krzemiński i Szymon Pietraszek mają już na swoim koncie medal zdobyty podczas turnieju rangi Futures w Polsce. Podczas Beach Pro Tour Futures w Krakowie w 2024 roku niespodziewanie zdobyli srebrny medal, podbijając tym samym serca miejscowej publiczności.



Czyżby w Warszawie historia miała się powtórzyć? - Miło wspominamy zeszłoroczny Futures w Krakowie - powiedział Jakub Krzemiński. - Teraz mamy nowe turnieje i wyzwania. Każdy mecz tak na prawdę jest bez porównania. Każdy mecz trzeba zagrać osobno. Na tym się skupiamy. To, co było kiedyś, to miłe wspomnienia, ale to już za nami - zakończył Krzemiński.