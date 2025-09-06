Czwarty mecz, czwarta porażka polskiego klubu w Lidze Mistrzów

Wcześniej mistrzowie Polski na wyjazdach ulegli austriackiemu Red Bull Salzburg 1:3 i broniącemu trofeum szwajcarskiemu ZSC Zurych 0:4, a u siebie musieli uznać wyższość szwedzkiej Frolundy Goeteborg 1:3.

W kolejnych meczach zespół trenera Pekki Tirkkonena zagra na wyjeździe z austriackim KAC Klagenfurt (8 października) i na koniec, tydzień później, u siebie z fińskim Lukko Rauma.

W tej edycji LM uczestniczą 24 drużyny. Po rozegraniu spotkań fazy zasadniczej najlepszych 16 zespołów awansuje do 1/8 finału. Rok temu w tej rywalizacji Polskę reprezentowała Re-Plast Unia Oświęcim, której nie udało się awansować do fazy pucharowej.

W sezonie 2023/24 polski zespół nie zagrał w rozgrywkach LM, a rok wcześniej rywalizowały mistrz kraju - GKS Katowice i Comarch Cracovia Kraków, dzięki zdobyciu Pucharu Kontynentalnego. Krakowianie rywalizację w swojej grupie (czterozespołowej) zakończyli na trzecim miejscu, a GKS był czwarty.

Hokejowa LM powstała w 2008 roku, a jej pierwszym triumfatorem były „Lwy” z Zurychu. W następnym sezonie z powodów finansowych rozgrywki zostały zawieszone i reaktywowane w 2014. Pierwszym polskim uczestnikiem była Comarch Cracovia w 2016. W późniejszych edycjach udział wzięły jeszcze GKS Tychy i JKH GKS Jastrzębie. Żadnej polskiej drużynie nie udało się wywalczyć awansu do fazy pucharowej.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

GKS Tychy – Lulea HF 2:3 (1:2, 1:1, 0:0).

Bramki: 0:1 Eetu Koivistoinen (4), 1:1 Hannu Kuru (6), 1:2 Pontus Andreasson (14), 1:3 Brian O'Neil (21), 2:3 Valtteri Kakkonen (40).

Kary: GKS – 6; Lulea – 8 minut.

Widzów: 2219.

BS, PAP