Dominacja! Polka wygrała na MŚ
Aneta Rygielska pewnie awansowała do drugiej rundy mistrzostw świata w boksie olimpijskim w Liverpoolu. Polka zdominowała na dystansie trzech rund reprezentantkę Indii Sanju Sanju.
Pojedynek odbył się w kategorii do 60 kg.
Rygielska miała przewagę od samego początku. Wszyscy sędziowie widzieli jej zwycięstwo w pierwszej rundzie. Podobnie wyglądała sytuacja w drugim starciu.
Polka pewnie prowadziła na kartach punktowych i jeszcze powiększyła przewagę w trzeciej rundzie.
Sędziowie nie mieli wątpliwości. Wszyscy punktowali 30-27 na jej korzyść.
Do Liverpoolu pojechało 19 reprezentantów Polski. W kadrze znalazła się między innymi medalistka olimpijska Julia Szeremeta.
