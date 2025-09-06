Dominacja! Polka wygrała na MŚ

Aneta Rygielska pewnie awansowała do drugiej rundy mistrzostw świata w boksie olimpijskim w Liverpoolu. Polka zdominowała na dystansie trzech rund reprezentantkę Indii Sanju Sanju.

Pojedynek odbył się w kategorii do 60 kg.

 

Rygielska miała przewagę od samego początku. Wszyscy sędziowie widzieli jej zwycięstwo w pierwszej rundzie. Podobnie wyglądała sytuacja w drugim starciu.

 

Polka pewnie prowadziła na kartach punktowych i jeszcze powiększyła przewagę w trzeciej rundzie.

 

Sędziowie nie mieli wątpliwości. Wszyscy punktowali 30-27 na jej korzyść.

 

Do Liverpoolu pojechało 19 reprezentantów Polski. W kadrze znalazła się między innymi medalistka olimpijska Julia Szeremeta.

 

 

Aneta Rygielska pokonała Sanju Sanju jednogłośną decyzją sędziów (5x 30:27)

 

Transmisje MŚ w boksie olimpijskim od 4 do 14 września w Polsacie Sport Fight, na kanałach Polsat Sport Extra i na Polsat Box Go. 

