Dominacja! Polka wygrała na MŚ

Pojedynek odbył się w kategorii do 60 kg.

Rygielska miała przewagę od samego początku. Wszyscy sędziowie widzieli jej zwycięstwo w pierwszej rundzie. Podobnie wyglądała sytuacja w drugim starciu.

Polka pewnie prowadziła na kartach punktowych i jeszcze powiększyła przewagę w trzeciej rundzie.

Sędziowie nie mieli wątpliwości. Wszyscy punktowali 30-27 na jej korzyść.

Do Liverpoolu pojechało 19 reprezentantów Polski. W kadrze znalazła się między innymi medalistka olimpijska Julia Szeremeta.

