Mundial w 2026 roku będzie pierwszym, w którym udział weźmie aż 48 reprezentacji narodowych. Z Europy awans wywalczy 16 drużyn.

W kwalifikacjach na Starym Kontynencie o przepustki walczą 54 kadry podzielone na 12 grup po cztery lub pięć zespołów. Na mistrzostwa awansują zwycięzcy, natomiast ekipy z drugich miejsc i czterech najlepszych niezakwalifikowanych zwycięzców grup Ligi Narodów zagrają w barażach.

Turniej finałowy odbędzie się w dniach 11.06-19.07.2026. Gospodarzami będą Stany Zjednoczone, Meksyk i Kanada.

Relacja live i wynik na żywo meczu Armenia - Portugalia na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 18:00.

