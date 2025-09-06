Czas na wielki finał siatkarskich mistrzostw świata. W decydującym meczu o złoty medal zmierzą się siatkarki z Turcji i Włoch.

W półfinałach Turcja pokonała Japonię, natomiast Włochy ograły Brazylię.

O brąz powalczą natomiast przegrane w półfinałach - Japonia i Brazylia.

Mistrzostwa świata siatkarek 2025 są rozgrywane w Tajlandii w dniach 22 sierpnia – 7 września. Wystartowały w nich 32 drużyny, a 16 z nich awansowało do fazy pucharowej, która rozpoczęła się od 1/8 finału.

Finał MŚ siatkarek. Kiedy mecz Turcja - Włochy? O której godzinie?

Finał MŚ siatkarek Turcja - Włochy zostanie rozegrany w niedzielę 7 września. Godzina finału MŚ Turcja - Włochy siatkarek to 14.30 polskiego czasu.

