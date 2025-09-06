Finał MŚ siatkarek. Kiedy mecz Turcja - Włochy? O której godzinie?

Siatkówka

Turcja - Włochy to finał mistrzostw świata siatkarek 2025. Kiedy mecz Turcja - Włochy? O której godzinie finał MŚ w siatkówkę?

Finał MŚ siatkarek. Kiedy mecz Turcja - Włochy? O której godzinie?
fot. FIVB
Finał MŚ siatkarek. Kiedy mecz? O której godzinie?

Czas na wielki finał siatkarskich mistrzostw świata. W decydującym meczu o złoty medal zmierzą się siatkarki z Turcji i Włoch.

 

ZOBACZ TAKŻE: Bernardo Rezende przy stoliku komentatorskim Polsatu Sport!

 

W półfinałach Turcja pokonała Japonię, natomiast Włochy ograły Brazylię.

 

O brąz powalczą natomiast przegrane w półfinałach - Japonia i Brazylia.

 

Mistrzostwa świata siatkarek 2025 są rozgrywane w Tajlandii w dniach 22 sierpnia – 7 września. Wystartowały w nich 32 drużyny, a 16 z nich awansowało do fazy pucharowej, która rozpoczęła się od 1/8 finału.

Finał MŚ siatkarek. Kiedy mecz Turcja - Włochy? O której godzinie?

Finał MŚ siatkarek Turcja - Włochy zostanie rozegrany w niedzielę 7 września. Godzina finału MŚ Turcja - Włochy siatkarek to 14.30 polskiego czasu.

BS, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
MISTRZOSTWA ŚWIATASIATKÓWKA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Brazylia - Francja. Skrót meczu
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 