Historyczny występ Polaka w wyścigu Formuły! Sukces na Monzy

Roman Bilinski zaprezentował się ze świetnej strony podczas sobotniego sprintu Formuły 3 na Monzy. Kierowca zespołu Rodin Motorsport zmagania rozpoczynał z siódmego pola startowego, natomiast na mecie zameldował się na drugiej lokacie.

Rezultat ten dał Bilinskiemu dziewięć punktów do klasyfikacji generalnej. W niej 21-latek plasuje się na 11. pozycji.

To także najlepszy wynik w historii polskiego zawodnika w Formule 3. Wcześniej takim było bowiem drugie miejsce wywalczone przez Bilinskiego podczas sprintu w Australii w tym sezonie.

Sobotnie zmagania zwyciężył Niemiec Tim Tramnitz (MP Motorsport). Podium uzupełnił natomiast Norweg Martinius Stenshorne.

Na Monzy zawodników czekają jeszcze niedzielne zmagania w głównym Grand Prix Włoch. Bilinski do tego wyścigu przystąpi z szóstego pola.