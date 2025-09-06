Historyczny występ Polaka w wyścigu Formuły! Sukces na Monzy
Roman Bilinski na podium sprintu podczas weekendu Formuły 3 na Monzy! Reprezentujący barwy Rodin Motorsport Polak ruszył z siódmego pola startowego, a rywalizację zakończył na drugim miejscu. To historyczny występ naszego rodaka w tej serii.
Roman Bilinski zaprezentował się ze świetnej strony podczas sobotniego sprintu Formuły 3 na Monzy. Kierowca zespołu Rodin Motorsport zmagania rozpoczynał z siódmego pola startowego, natomiast na mecie zameldował się na drugiej lokacie.
Rezultat ten dał Bilinskiemu dziewięć punktów do klasyfikacji generalnej. W niej 21-latek plasuje się na 11. pozycji.
To także najlepszy wynik w historii polskiego zawodnika w Formule 3. Wcześniej takim było bowiem drugie miejsce wywalczone przez Bilinskiego podczas sprintu w Australii w tym sezonie.
Sobotnie zmagania zwyciężył Niemiec Tim Tramnitz (MP Motorsport). Podium uzupełnił natomiast Norweg Martinius Stenshorne.
Na Monzy zawodników czekają jeszcze niedzielne zmagania w głównym Grand Prix Włoch. Bilinski do tego wyścigu przystąpi z szóstego pola.Przejdź na Polsatsport.pl