Roman Bilinski na podium sprintu podczas weekendu Formuły 3 na Monzy! Reprezentujący barwy Rodin Motorsport Polak ruszył z siódmego pola startowego, a rywalizację zakończył na drugim miejscu. To historyczny występ naszego rodaka w tej serii.

Historyczny występ Polaka w wyścigu Formuły! Sukces na Monzy
fot. PAP/Art Service
Świetny występ polskiego kierowcy w wyścigu Formuły 3!

Roman Bilinski zaprezentował się ze świetnej strony podczas sobotniego sprintu Formuły 3 na Monzy. Kierowca zespołu Rodin Motorsport zmagania rozpoczynał z siódmego pola startowego, natomiast na mecie zameldował się na drugiej lokacie.

 

Rezultat ten dał Bilinskiemu dziewięć punktów do klasyfikacji generalnej. W niej 21-latek plasuje się na 11. pozycji.

 

To także najlepszy wynik w historii polskiego zawodnika w Formule 3. Wcześniej takim było bowiem drugie miejsce wywalczone przez Bilinskiego podczas sprintu w Australii w tym sezonie.

 

Sobotnie zmagania zwyciężył Niemiec Tim Tramnitz (MP Motorsport). Podium uzupełnił natomiast Norweg Martinius Stenshorne.

 

Na Monzy zawodników czekają jeszcze niedzielne zmagania w głównym Grand Prix Włoch. Bilinski do tego wyścigu przystąpi z szóstego pola.

