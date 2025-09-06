Japonia - Turcja na żywo. Relacja live i wynik online MŚ siatkarek

W dniach 22 sierpnia – 7 września w Tajlandii są rozgrywane mistrzostwa świata w siatkówce kobiet. O tytuł najlepszej drużyny globu walczyły 32 reprezentacje. W pierwszej części turnieju drużyny podzielono na osiem grup po cztery zespoły. Po dwie najlepsze ekipy z każdej z grup awansowały do fazy pucharowej, która rozpoczęła się od 1/8 finału.

W grze pozostały już tylko cztery reprezentacje. W pierwszym półfinale Japonki zmierzą się z Turczynkami. Obie drużyny są niepokonane w tym turnieju.

Po raz ostatni Japonki grały z Turczynkami w lipcu tego roku w ramach ćwierćfinału Ligi Narodów. Zespół z Azji wygrał 3:2.