Japonia - Turcja na żywo. Relacja live i wynik online MŚ siatkarek

Siatkówka

Japonia - Turcja to pierwszy półfinał MŚ siatkarek 2025. Relacja live i wynik na żywo z meczu Japonia - Turcja na Polsatsport.pl.

W dniach 22 sierpnia – 7 września w Tajlandii są rozgrywane mistrzostwa świata w siatkówce kobiet. O tytuł najlepszej drużyny globu walczyły 32 reprezentacje. W pierwszej części turnieju drużyny podzielono na osiem grup po cztery zespoły. Po dwie najlepsze ekipy z każdej z grup awansowały do fazy pucharowej, która rozpoczęła się od 1/8 finału.

 

W grze pozostały już tylko cztery reprezentacje. W pierwszym półfinale Japonki zmierzą się z Turczynkami. Obie drużyny są niepokonane w tym turnieju.

 

Po raz ostatni Japonki grały z Turczynkami w lipcu tego roku w ramach ćwierćfinału Ligi Narodów. Zespół z Azji wygrał 3:2.

