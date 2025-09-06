Julia Szeremeta - Yan Cai. Kiedy walka? O której godzinie walka Szeremety na MŚ?
Julia Szeremeta - Yan Cai, czyli czas na pierwszą walkę polskiej medalistki olimpijskiej podczas mistrzostw świata w boksie w Liverpoolu. Kiedy walka Szeremeta - Yan Cai? O której godzinie walczy Szeremeta?
Mistrzostwa odbywają się w 20 kategoriach wagowych - po 10 męskich i kobiecych. Na starcie jest siedemnastu medalistów (dziewięć pięściarek, ośmiu pięściarzy) ubiegłorocznego turnieju olimpijskiego, w tym wicemistrzyni Szeremeta (57 kg). Polka w pierwszej rundzie miała tzw. wolny los. W niedzielę powalczy ze zwyciężczynią pojedynku pomiędzy Japonką Satsuki Yoshizava a Chinką Yan Cai.
Mistrzostwa świata w boksie olimpijskim. Plan transmisji. Gdzie obejrzeć?
Jak się okazało, starcie wygrała Chinka i to ona będzie pierwszą rywalką Szeremety podczas mistrzostw świata w Liverpoolu.
Julia Szeremeta - Yan Cai. Kiedy walka? O której godzinie?
Kiedy walka Szeremety na MŚ 2025? Pierwszy pojedynek reprezentantki Polski odbędzie się w niedzielę 7 września. Szeremeta swoje umiejętności zaprezentuje w wieczornej sesji, która startuje o godzinie 19.00 polskiego czasu.Przejdź na Polsatsport.pl