Kolejna reprezentacja pewna udziału w MŚ 2026. Wynik 5:0 rozstrzygnął sprawę

Mecz rozegrano na uroczyście otwartym po modernizacji stadionie Moulay Abdellah w Rabacie, jednej z aren mistrzostw świata w 2030 roku, które Maroko zorganizuje wspólnie z Hiszpanią i Portugalią.

ZOBACZ TAKŻE: Gol Mbappe we Wrocławiu! Francja górą w starciu z Ukrainą

W 2022 roku „Lwy Atlasu” zajęły w mistrzostwach świata w Katarze czwarte miejsce, najwyższe w historii występów drużyn afrykańskich. W piątek reprezentacja tego kraju jako pierwsza z Afryki wywalczyła awans do mundialu 2026.