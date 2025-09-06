Kolejna reprezentacja pewna udziału w MŚ 2026. Wynik 5:0 rozstrzygnął sprawę
Piłkarze Maroka wygrali z Nigrem 5:0 i awansowali do turnieju finałowego mistrzostw świata. Łącznie znanych jest 17 z 48 uczestników przyszłorocznego mundialu w USA, Meksyku i Kanadzie.
Maroko awansowało na mundial
Mecz rozegrano na uroczyście otwartym po modernizacji stadionie Moulay Abdellah w Rabacie, jednej z aren mistrzostw świata w 2030 roku, które Maroko zorganizuje wspólnie z Hiszpanią i Portugalią.
W 2022 roku „Lwy Atlasu" zajęły w mistrzostwach świata w Katarze czwarte miejsce, najwyższe w historii występów drużyn afrykańskich. W piątek reprezentacja tego kraju jako pierwsza z Afryki wywalczyła awans do mundialu 2026.
