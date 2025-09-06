Medal w Augsburgu był blisko

Kacper Sztuba do samego końca liczył się w walce o podium klasyfikacji generalnej Pucharu Świata w konkurencji C-1. W sobotnim finale w Augsburgu 26-latek zajął siódme miejsce, co ostatecznie dało mu piątą pozycję na koniec tegorocznego cyklu PŚ. Siódma w finale C-1 kobiet była również Klaudia Zwolińska.

Po piątkowych emocjach z udziałem Mateusza Polaczyka, który utrzymał trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej PŚ w konkurencji K-1 na koniec cyklu, polscy kibice po cichu liczyli, że na podium wskoczy również Kacper Sztuba. 26-letni kanadyjkarz od początku sezonu imponuje równą, wysoką formą i nie inaczej było w sobotę w Augsburgu. Sztuba najpierw z dziesiątym rezultatem awansował do półfinału, gdzie z kolei nie miał większych problemów z wywalczeniem przepustki do finału. Zawodnik AZS AKF Kraków uzyskał szósty czas i pozostał w grze o podium w rankingu PŚ. W wielkim finale Sztuba był siódmy, a wygrał Francuz Nicolas Gestin. Warto podkreślić, że Sztuba we wszystkich ważnych imprezach w tym roku – czy to w poszczególnych pięciu PŚ, czy w maju na ME we Francji – meldował się w TOP 8, co zwiastuje walkę o czołowe lokaty na zbliżających się mistrzostwach świata w australijskim

Kolejne niezłe przejazdy w gronie kanadyjkarek ma za sobą Klaudia Zwolińska. Aktualna wicemistrzyni olimpijska w K-1, która w piątek w swojej koronnej konkurencji była ósma, uzyskała trzeci wynik w kwalifikacjach, zaś w półfinale, mimo czterech punktów karnych, zajęła piąte miejsce. W finale imponowała szybkością, ale niestety, na trasie sześć razy źle pokonała bramki i uplasowała się na siódmym miejscu. Tak jak w piątkowym finale K-1, zwyciężyła Brytyjka Kimberley Woods.

W półfinale C-1 zobaczyliśmy jeszcze innych Polaków. Aleksandra Góra zajęła w nim siedemnaste miejsce wśród kobiet, a dziewiętnasty w rywalizacji mężczyzn był Szymon Nowobilski, szósty w eliminacjach. Do półfinału kanadyjkarzy nie awansował Michał Wiercioch, sklasyfikowany w Augsburgu na trzydziestej trzeciej pozycji.

Piątkowe i sobotnie starty były ostatnimi występami Polaków w ramach finału PŚ w Augsburgu. Biało-czerwoni zrezygnowali z rywalizacji w kayak crossie i wracają do kraju, gdyż już w środę wylatują do Australii, aby właściwie przygotować się do najważniejszej imprezy sezonu, czyli mistrzostw świata seniorów (29 września – 4 października).

Informacja prasowa