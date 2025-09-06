Mistrz olimpijski sprzedał swoje medale. Pilnie potrzebował pieniędzy

Inne

Olimpijska legenda skoków do wody Greg Louganis ujawnił w mediach społecznościowych, że sprzedał część swoich najcenniejszych rzeczy, w tym trzy trofea igrzysk, w ramach poważnej zmiany w życiu. Pięciokrotny medalista olimpijski opuszcza USA, aby rozpocząć nowy rozdział życia w Panamie.

Mistrz olimpijski sprzedał swoje medale. Pilnie potrzebował pieniędzy
fot. AFP
Mistrz olimpijski sprzedał swoje medale. Pilnie potrzebował pieniędzy

"Wystawiłem na aukcję trzy moje medale, które sprzedałem, jak sądzę, dlatego, że byłem szczery" – napisał 65-latek.

 

Louganis bez ogródek przyznał, że potrzebował pieniędzy. Oprócz sprzedaży medali, Amerykanin pozbył się również swojej kalifornijskiej rezydencji i przeprowadził się do Panamy.

 

"Jestem bardzo zadowolony z tego, komu go sprzedałem. Podziękowałem i pobłogosławiłem ten dom, aby przynosił radość, miłość, spokój, szczęście i poczucie bezpieczeństwa wszystkim, którzy do niego weszli" – dodał.

 

Wyjaśnił, że decyzja o przeprowadzce za granicę była częściowo podyktowana zniszczeniami, jakie spowodowały pożary lasów w Kalifornii.

 

Lipcowa aukcja jego medali przyniosła ponad 400 000 dolarów. Jego złoty medal z igrzysk w Los Angeles 1984 przyniósł 199 301 dolarów, a złoty z Seulu 1988 sprzedano za 201 314 dolarów. Jego pierwszy medal olimpijski, srebrny zdobyty w wieku 16 lat w 1976 roku, w Montrealu, został sprzedany za 30 250 dolarów.

 

Louganis pozostaje jednym z najbardziej utytułowanych sportowców amerykańskich. W Seulu zapisał się w historii jako pierwszy skoczek do wody, który wygrał zarówno skoki z trampoliny, jak i z platformy na dwóch kolejnych igrzyskach.

 

Od czasu zakończenia kariery sportowej Louganis poświęcał się różnym pasjom, takim jak aktorstwo, przemówienia motywacyjne, treningi dla psów i komentowanie sportu. Publicznie przyznał się do homoseksualizmu w 1994 roku, od 1988 roku jest nosicielem wirusa HIV.

JŻ, PAP
Przejdź na Polsatsport.pl
INNEPOZOSTAŁE
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Jakub Szymański drugi w biegu na 110 m ppł
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 