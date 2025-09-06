Mistrzostwa świata w Polsce! Wiadomo, w jakich miastach zostanie rozegrany turniej

Organizowane co dwa lata zawody z udziałem 24 drużyn odbędą się 5-27 września 2026.

- Dziękujemy za możliwość goszczenia mistrzostw. Myślę, że nasze bogate doświadczenia w organizowaniu turniejów młodzieżowych bardzo nam pomogło. To pokazuje, jak ważny dla naszego związku jest futbol kobiecy. Od dłuższego czasu PZPN wspiera rozwój tej dyscypliny. Realizujemy naszą strategię konsekwentnie. 30 tys. grających w piłkę nożną dziewczynek to liczba, która nie zadowala nikogo. To fantastyczne pole do rywalizacji, rozwoju, zwykłej aktywności fizycznej. Każdy turniej niesie ze sobą pewne dziedzictwo – powiedział sekretarz generalny PZPN Łukasz Wachowski.

Turniej odbywa się co dwa lata. Niemcy, USA i Korea Północna triumfowały po trzy razy.

Decyzja o przyznaniu Polsce organizacji turnieju zapadła w grudniu 2023. To będą dwunaste finały. Aktualnymi mistrzyniami świata w tej kategorii wiekowej są zawodniczki z Korei Północnej, które w finale pokonały Japonki 1:0. Gospodarzem mistrzostw w 2024 była Kolumbia.

- Wszystkie stadiony spełniają restrykcyjne wymogi FIFA. To aspiracja polskich samorządów, które budują infrastrukturę sportową na najwyższym poziomie. Zapraszamy na nowy obiekt, chyba najnowocześniejszy w kraju. Pokazaliśmy już, że kobieca piłka nożna jest ważna dla rozwoju sportu w mieście – zaznaczył wiceprezydent Katowic Waldemar Bojarun.

Piłkarki GKS Katowice są aktualnymi mistrzyniami Polski.

Polska była gospodarzem Euro 2012 seniorów, ME U-21 w 2017 roku oraz MŚ U-20 dwa lata później.

W tym roku na Podkarpaciu rozegrane zostały kobiece ME do lat 19. W finale 27 czerwca w Rzeszowie Hiszpania pokonała Francję 4:0.

Biało-czerwone rywalizowały w fazie grupowej z Włochami (1:1), Francją (0:6) i Szwecją (5:0). Nie wyszły jednak z grupy, a do awansu do półfinału (identyczny bilans punktów co Włoszki) zabrakło jednej strzelonej bramki więcej.

Ten turniej był jednocześnie eliminacjami do mistrzostw świata U-20.

PZPN oficjalnie ubiega się o organizację ME kobiet w 2029 i finału Ligi Mistrzyń w 2026 roku.

BS, PAP