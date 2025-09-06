Mistrzostwa świata siatkarek zbliżają się wielkimi krokami do końca. Na sobotę zaplanowano dwa półfinały.

W drugim z nich Brazylia zmierzy się z Włochami. Ten mecz to jeden z hitów turnieju. Biorąc pod uwagę jakość obu drużyn, można spodziewać się wielkich emocji.

Brazylijki w fazie pucharowej pokonały Dominikanki i Francuzki. Włoszki uporały się natomiast z Niemkami i Polkami.

Obie drużyny spotkały się po raz ostatni w Lidze Narodów. Górą były Włoszki, które zwyciężyły 3:1.

MŚ siatkarek: Brazylia - Włochy. Wynik meczu. Kto wygrał mecz siatkarek?

O tym, kto wygrał mecz siatkarek Brazylia - Włochy, przekonamy się w sobotę 6 września. Wynik meczu Brazylia - Włochy pojawi się w tekście.