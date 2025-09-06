MŚ siatkarek: Brazylia - Włochy. Wynik meczu. Kto wygrał mecz siatkarek?

Brazylia - Włochy to mecz w ramach mistrzostw świata siatkarek. Kto wygrał mecz Brazylia - Włochy? Jaki był wynik meczu Brazylia - Włochy w półfinale MŚ siatkarek?

Mistrzostwa świata siatkarek zbliżają się wielkimi krokami do końca. Na sobotę zaplanowano dwa półfinały. 

 

W drugim z nich Brazylia zmierzy się z Włochami. Ten mecz to jeden z hitów turnieju. Biorąc pod uwagę jakość obu drużyn, można spodziewać się wielkich emocji. 

 

Brazylijki w fazie pucharowej pokonały Dominikanki i Francuzki. Włoszki uporały się natomiast z Niemkami i Polkami. 

 

Obie drużyny spotkały się po raz ostatni w Lidze Narodów. Górą były Włoszki, które zwyciężyły 3:1. 

MŚ siatkarek: Brazylia - Włochy. Wynik meczu. Kto wygrał mecz siatkarek?

O tym, kto wygrał mecz siatkarek Brazylia - Włochy, przekonamy się w sobotę 6 września. Wynik meczu Brazylia - Włochy pojawi się w tekście.

