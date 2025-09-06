MŚ siatkarek: Japonia - Turcja. Wynik meczu siatkarek. Kto wygrał mecz?

Jakub ŻelepieńSiatkówka

Japonia - Turcja to mecz w ramach półfinału mistrzostw świata siatkarek. Jaki był wynik meczu Japonia - Turcja? Kto wygrał mecz Japonia - Turcja?

Mistrzostwa świata siatkarek wielkimi krokami zbliżają się do końca. Na sobotę zaplanowano dwa mecze półfinałowe.


W pierwszym z nich Japonia zmierzy się z Turcją. Zespół z Dalekiego Wschodu wyeliminował w fazie pucharowej Tajlandię i Holandię. Turczynki poradziły sobie natomiast ze Słowenkami i Amerykankami.


Po raz ostatni obie drużyny grały ze sobą 24 lipca. W Lidze Narodów lepsze okazały się Japonki, które wygrały 3:2.

MŚ siatkarek: Japonia - Turcja. Wynik meczu siatkarek. Kto wygrał mecz?

O tym, kto wygrał mecz siatkarek Japonia - Turcja, przekonamy się w sobotę 6 września. Wynik meczu Japonia - Turcja pojawi się w tekście.

Przejdź na Polsatsport.pl
MISTRZOSTWA ŚWIATASIATKÓWKA

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 