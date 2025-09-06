Napastnik już odszedł z Legii! Transfer wewnątrz PKO BP Ekstraklasy
Białoruski napastnik - Ilya Shkuryn, przeniósł się z Legii Warszawa do występującego również w piłkarskiej ekstraklasie GKS Katowice na zasadzie transferu definitywnego – poinformował śląski klub.
26-letni zawodnik podpisał trzyletni kontrakt z opcją przedłużenia. Shkuryn był w przeszłości królem strzelców ligi swojego kraju, grał w rosyjskim CSKA Moskwa, ukraińskim Dynamie Kijów, a w Polsce występował w Rakowie Częstochowa, Stali Mielec, a od lutego 2025 - w Legii.
- W tym sezonie rozegrałem w Legii – niestety – niezbyt dużo minut. Trener GKS Rafał Górak zadzwonił do mnie. Byłem bardzo zaskoczony. Długo się nie zastanawiałem i podjąłem decyzję. Mam nadzieję, że z aklimatyzacją nie będzie żadnych problemów – powiedział napastnik klubowej telewizji.
Shkuryn jest 10. zawodnikiem pozyskanym przez GKS latem.
Wcześniej śląski klub zatrudnił pomocników Filipa Rejczyka (ostatnio Śląsk Wrocław), Jakuba Łukowskiego (Widzew Łódź), Marcela Wędrychowskiego i Kacpra Łukasiaka (obaj z Pogoni Szczecin), Holendra Jesse Boscha (Willem II Tilburg) i Norwega Emana Markovica (IFK Goeteborg), napastników Aleksandra Buksę (Górnik Zabrze) i Macieja Rosołka (Piast Gliwice) oraz obrońcę Aleksandra Paluszka (Śląsk Wrocław).
GKS wykupił też z duńskiego Broendby IF podstawowego pomocnika Mateusza Kowalczyka, który grał w katowickiej drużynie przez rok na zasadzie wypożyczenia.
Pracujący w GKS od sześciu lat trener Rafał Górak przedłużył kontrakt o dwa kolejne sezony, do 2028 roku.
W poprzednim sezonie śląski beniaminek był ósmy w tabeli; obecną reprezentacyjną przerwę w rozgrywkach spędza na 14. pozycji.