Nie żyje legenda ZAKSY Kędzierzyn-Koźle

"Dotarła do nas smutna wiadomość. W wieku 83 lat zmarł założyciel i wieloletni prezes naszego klubu - Kazimierz Pietrzyk. Niezwykle zasłużona postać dla kędzierzyńsko-kozielskiej siatkówki, działacz społeczny i sportowy" - napisał klub.

Pietrzyk był prezesem klubu z Kędzierzyna-Koźla w latach 1994–2012.

Miał 83 lata.

Dotarła do nas smutna wiadomość. W wieku 83 lat zmarł założyciel i wieloletni prezes naszego klubu - Kazimierz Pietrzyk. Niezwykle zasłużona postać dla kędzierzyńsko-kozielskiej siatkówki, działacz społeczny i sportowy.



Rodzinie i bliskim składamy głębokie wyrazy współczucia🕯️ pic.twitter.com/V6HbtkMtce — ZAKSA Kędzierzyn-Koźle ⭐️⭐️⭐️ (@ZAKSAofficial) September 6, 2025

Polsat Sport