Nie żyje legenda ZAKSY Kędzierzyn-Koźle

Zmarł Kazimierz Pietrzyk, założyciel i wieloletni prezes klubu ZAKSA Kędzierzyn-Koźle. Miał 83 lata.

fot. ZAKSA Kędzierzyn-Koźle

"Dotarła do nas smutna wiadomość. W wieku 83 lat zmarł założyciel i wieloletni prezes naszego klubu - Kazimierz Pietrzyk. Niezwykle zasłużona postać dla kędzierzyńsko-kozielskiej siatkówki, działacz społeczny i sportowy" - napisał klub.

 

Pietrzyk był prezesem klubu z Kędzierzyna-Koźla w latach 1994–2012.

 

