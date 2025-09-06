Nie żyje legenda ZAKSY Kędzierzyn-Koźle
Zmarł Kazimierz Pietrzyk, założyciel i wieloletni prezes klubu ZAKSA Kędzierzyn-Koźle. Miał 83 lata.
"Dotarła do nas smutna wiadomość. W wieku 83 lat zmarł założyciel i wieloletni prezes naszego klubu - Kazimierz Pietrzyk. Niezwykle zasłużona postać dla kędzierzyńsko-kozielskiej siatkówki, działacz społeczny i sportowy" - napisał klub.
Pietrzyk był prezesem klubu z Kędzierzyna-Koźla w latach 1994–2012.
Miał 83 lata.
Przejdź na Polsatsport.pl
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Marcin Nowakowski przed MŚ: Mamy szacunek do przeciwników