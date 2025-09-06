Niespodzianka w F1! Pokaz siły Verstappena

Holenderski kierowca Red Bull Racing, który triumfował na Monzie w 2022 i 2023 roku, przejechał jedno okrążenie liczącego 5,7 km toru w czasie 1.18,792. Obok niego z pierwszej linii wystartuje Brytyjczyk Lando Norris z McLaren, a trzeci był w kwalifikacjach inny kierowca brytyjskiej ekipy, lider klasyfikacji generalnej Australijczyk Oscar Piastri.

ZOBACZ TAKŻE: Historyczny występ Polaka w wyścigu Formuły! Sukces na Monzy

Piastri, który wygrał w tym sezonie już siedem wyścigów, zgromadził 309 punktów. O 34 wyprzedza Norrisa, a Verstappen traci do prowadzącego już 104 pkt.

Rok temu na Monzie, w najbardziej prestiżowej dla Ferrari rundzie MŚ, zwyciężył kierowca tego teamu Charles Leclerc. W sobotę Monakijczyk był w kwalifikacjach czwarty.

Początek niedzielnego wyścigu zaplanowano na godz. 15. Po nim do końca sezonu pozostanie jeszcze osiem startów.

MR, PAP