Nikt wcześniej nie poszedł tak daleko. Zaskakująca dominacja Polski w siatkówce

14 lat i mistrzostwa świata trzy raz w Polsce



Pierwsze w historii mistrzostwa świata w siatkówce mężczyzn w Polsce zorganizowano w 2014 roku. Impreza okazała się wielkim sukcesem organizacyjnym i sportowym. Jakość obiektów sportowych i noclegowych została doceniona wśród uczestników. Do tego Polacy w pięknym stylu sięgnęli po złoto, co uradowało kibiców. Hale w trakcie ich meczów były wypełnione po brzegi.

Sukces z 2014 roku sprawił, że FIVB przyznało prawo organizacji mistrzostw świata Polsce również w 2022 roku. Wówczas imprezę przygotowaliśmy wspólnie ze Słoweńcami, przy czym najważniejsze mecze odbywały się w katowickim Spodku. Biało-czerwoni znów byli w finale, jednak tym razem musieli uznać wyższość Włochów.

Już wiemy, że to nie koniec wielkich imprez. FIVB potwierdziło, że w 2027 roku ponownie to Polska będzie gospodarzem mistrzostw świata w siatkówce mężczyzn. W praktyce oznacza to, że ta wielka impreza odbędzie się u nas już po raz trzeci w ciągu zaledwie 14. lat.

Z czego wynika fenomen Polski?



Co sprawia, że Polska jest tak cenionym organizatorem? Przede wszystkim w naszym kraju mamy bardzo dobrze rozwiniętą infrastrukturę sportową. Obiekty są nowe i bezpieczne. Do tego mają sporą pojemność, co jest kluczowe w przypadku najważniejszych imprez.

Zarówno sportowcy, jak i kibice mogą korzystać z nowoczesnej i szerokiej bazy noclegowej, co jest dodatkowym atutem Polski jako gospodarza. Nie bez znaczenia jest też fakt położenia naszego kraju, które zapewnia dobre połączenie z każdej części Europy, a także wiele transferów lotniczych międzykontynentalnych.

Władze związków sportowych wskazują także na to, że Polska to bezpieczne miejsce. Liczba przestępstw jest relatywnie nieduża w porównaniu z wieloma innymi krajami. Sportowcy i kibice czują się dobrze i mogą w pełni skupić się na przeżywaniu sportowych emocji.

Wreszcie, imprezy w naszym kraju są pozbawione spektakularnych wpadek. Jesteśmy pewnym organizatorem i wiarygodnym partnerem. To najważniejsze czynniki, które wpływają na to, że w ostatnich latach w Polsce częstotliwość organizacji dużych wydarzeń sportowych jest na niespotykanym wcześniej na całym świecie poziomie. Dotyczy to nie tylko siatkówki, ale także:

· koszykówki,

· piłki nożnej,

· piłki ręcznej,

· lekkoatletyki.

Gdzie oglądać mecze polskich siatkarzy?



Już niedługo polscy siatkarze rozpoczną walkę na mistrzostwach świata. Tym razem jeszcze nie w Polsce, czeka ich wyjazd do dalekich Filipin. Tam powalczą o czwarte złoto w swojej bogatej historii. Na ostatnim turnieju wywalczyli srebrny medal. W dwóch wcześniejszych imprezach nie mieli sobie równych. Jak będzie tym razem? Mecze Polaków transmitowane będą na sportowych antenach Polsatu.

Polsat Sport