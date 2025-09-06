Oni mają zasilić kadrę Grbicia. "To jest w tym momencie najważniejsze"

Polacy wygrali cztery pierwsze mecze fazy grupowej, a następnie przyszła porażka z Iranem. Zajęli drugie miejsce w swojej grupie i w 1/8 finału trafili na Ukraińców. Ograli ich 3:1, awansując do kolejnej fazy.

W niej wpadli na Czechów. Dość niespodziewanie przegrali 1:3, co oznaczało, że nie wystąpią w strefie medalowej. Zamiast tego rywalizowali o miejsca 5-8. Skończyło się na szóstej lokacie - po wygranej z Kubą i porażce z Francją.



- Nie wyszło wynikowo, bo realnie powinniśmy zająć czwarte miejsce. Wygrana z Czechami była w naszym zasięgu - podsumował selekcjoner Piotr Graban, który był gościem Magazynu Olimpijskiego na antenie Polsatu Sport.



- Przed mistrzostwami zakładaliśmy, że możemy myśleć o medalu. Teraz, z perspektywy czasu, widzę jednak, że było o to bardzo trudno. Irańczycy, Amerykanie i Włosi dojechali w fenomenalnej formie. Najważniejsze jest to, że zrobiliśmy ogromny postęp. Przeprowadziliśmy ankietę wśród zawodników i w odpowiedziach były niemalże same superlatywy - dodał trener.



Prowadząca program Paulina Czarnota-Bojarska zapytała swojego gościa, czy ten myślami wciąż jest przy turnieju.



- Mistrzostwa się skończyły, wnioski wyciągnięte i patrzymy tylko do przodu. Analizuję, co zrobić, żeby było lepiej, żeby pomóc tym chłopakom i żeby mogli wkrótce zasilić pierwszą kadrę. To jest w tym momencie najważniejsze - odparł.



