Półfinały MŚ siatkarek 2025: Wyniki i skróty meczów (WIDEO)

Mistrzostwa świata siatkarek 2025 są rozgrywane w Tajlandii w dniach 22 sierpnia – 7 września. Wystartowały w nich 32 drużyny, a 16 z nich awansowało do fazy pucharowej, która rozpoczęła się od 1/8 finału.

Reprezentacja Polski dotarła do ćwierćfinału, w którym uległa reprezentacji Italii 0:3. Włochy, Brazylia, Turcja oraz Japonia to drużyny, które wywalczyły awans do strefy medalowej rozgrywek.

W niedzielę 7 września zostaną rozegrane decydujące starcia turnieju - mecz o trzecie miejsce oraz finał.

Wyniki półfinałów MŚ siatkarek 2025:

2025-09-06: Japonia – Turcja 1:3 (25:16, 17:25, 18:25, 25:27)

2025-09-06: Włochy – Brazylia (sobota, godzina 14.30).

