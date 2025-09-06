Półfinały MŚ siatkarek 2025: Wyniki i skróty meczów (WIDEO)
Rozgrywane w Tajlandii mistrzostwa świata siatkarek wkroczyły w decydującą fazę. Cztery czołowe drużyny turnieju rozpoczęły rywalizację w strefie medalowej. Sprawdź wyniki i zobacz skróty meczów półfinałowych MŚ siatkarek 2025.
Mistrzostwa świata siatkarek 2025 są rozgrywane w Tajlandii w dniach 22 sierpnia – 7 września. Wystartowały w nich 32 drużyny, a 16 z nich awansowało do fazy pucharowej, która rozpoczęła się od 1/8 finału.
Zobacz także: Ćwierćfinały MŚ siatkarek 2025. Wyniki i skróty meczów (WIDEO)
Reprezentacja Polski dotarła do ćwierćfinału, w którym uległa reprezentacji Italii 0:3. Włochy, Brazylia, Turcja oraz Japonia to drużyny, które wywalczyły awans do strefy medalowej rozgrywek.
W niedzielę 7 września zostaną rozegrane decydujące starcia turnieju - mecz o trzecie miejsce oraz finał.
Wyniki półfinałów MŚ siatkarek 2025:
2025-09-06: Japonia – Turcja 1:3 (25:16, 17:25, 18:25, 25:27)
2025-09-06: Włochy – Brazylia (sobota, godzina 14.30).
Przejdź na Polsatsport.pl