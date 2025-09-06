Polska - Bośnia i Hercegowina to mecz 1/8 finału koszykarskiego Eurobasketu. Obie drużyny wyszły ze swoich grup i spotkają się w tej fazie turnieju. Spotkanie zostanie rozegrane w Rydze.

ZOBACZ TAKŻE: Sensacja! Obrońcy tytułu odpadli z Eurobasketu

Dotychczas obie drużyny czterokrotnie rywalizowały o punkty. Pierwszy mecz w 1993 roku we Wrocławiu w trakcie dodatkowego turnieju eliminacyjnego do mistrzostw Europy w Niemczech nieoczekiwanie wygrali goście 87:77.

W trzech znacznie bliższych współczesności lepsza była Polska.

Polska - Bośnia i Hercegowina. Wynik meczu. Kto wygrał?

Wynik meczu Polska - Bośnia i Hercegowina poznamy w niedzielę 7 września. O tym, kto wygrał mecz Polska - Bośnia i Hercegowina w koszykówkę, przekonamy się w godzinach popołudniowych - start o godzinie 11.00.

Polsat Sport