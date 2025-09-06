Rekord świata należy do polskiego siatkarza! Czy to pomoże zdobyć medal na MŚ?

Najwięcej siatkarskich asów w jednym meczu - rekord należy do Wilfredo Leona



W maju 2021 roku Wilfredo Leon dokonał nie lada sztuki. Został rekordzistą świata w liczbie asów zdobytych w jednym meczu międzynarodowym. W starciu przeciwko Serbii w ramach Ligi Narodów zanotował aż 13 punktowych zagrywek, prowadząc biało-czerwonych do zwycięstwa 3:1. Ten niesamowity wynik odbił się szerokim echem wśród siatkarskich ekspertów z całego świata. Informacja o rekordzie została potwierdzona przez FIVB za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Kim jest Wilfredo Leon?



Urodzony na Kubie Wilfredo Leon od lat związany jest z Polską. To jedna z największych gwiazd światowej siatkówki. Po otrzymaniu obywatelstwa zadebiutował w naszej reprezentacji w 2019 roku. Szybko stał się jedną z wiodących postaci. Na koncie ma już m.in.:

· wicemistrzostwo olimpijskie,

· dwa triumfy w Lidze Narodów,

· mistrzostwo Europy.

W 2022 roku zabrakło go na mistrzostwach świata i teraz liczy na to, że z Polakami wywalczy na nich sukces. Warto wspomnieć o tym, że w 2010 roku wspólnie z reprezentacją Kuby został wicemistrzem globu.

Od 2024 roku Wilfredo Leon reprezentuje barwy Bogdanki LUK Lublin. Już w pierwszym sezonie poprowadził swoją drużynę do historycznego mistrzostwa Polski. W Lublinie pozostanie też na kolejny sezon, chcąc zaznaczyć swoją obecność w Lidze Mistrzów oraz powalczyć o obronę mistrzostwa. To siatkarz kompletny, który w formie jest nie do zatrzymania. Ma wszystko, aby stać się jedną z największych legend w historii tego sportu.

Wilfredo Leon jednym z liderów Polski na mistrzostwach świata 2025



Polscy kibice liczą na to, że Wilfredo Leon będzie jednym z liderów reprezentacji Polski na mistrzostwach świata 2025 na Filipinach. Turniej odbędzie się w dniach 12-28 września. Biało-czerwoni należą do grona faworytów do walki o medal.

Ich szanse zwiększy skuteczna zagrywka Leona oraz jego dobra dyspozycja w ataku. Gdy jest w formie, to w tym aspekcie nie ma sobie równych na całym świecie. Polacy staną przed szansą na czwarty finał z rzędu i chcą odzyskać tytuł stracony trzy lata temu na rzecz Włochów. Miliony kibiców w Polsce wierzą w to, że się uda.

Mecze mistrzostw świata w Polsacie



Prawa do transmitowania meczów mistrzostw świata w siatkówce mężczyzn ma telewizja Polsat. Wszystkie spotkania, w tym zwłaszcza pojedynki Polaków, będą pokazywane na antenach sportowych. Nie zabraknie eksperckich analiz, prognoz oraz wywiadów z trenerem Nikolą Grbiciem i czołowymi zawodnikami reprezentacji. Wilfredo Leon i spółka powalczą o kolejne sukcesy oraz śrubowanie swoich siatkarskich rekordów.

