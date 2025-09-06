Ruchała - Gomis. Skrót walki UFC (WIDEO)

Sporty walki

Robert Ruchała i William Gomis zmierzyli się podczas gali UFC w Paryżu. Zobacz skrót walki Ruchała - Gomis.

Ruchała - Gomis. Skrót walki UFC (WIDEO)
fot. Polsat Sport
Ruchała - Gomis. Skrót walki UFC (WIDEO)

To była "polska" gala UFC! Podczas wrześniowego wydarzenia w Paryżu swoje umiejętności zaprezentowało aż trzech reprezentantów Polski. Jako trzech do klatki wyszedł Ruchała, który w swoim debiucie w UFC zmierzył się z Gomisem.

 

Wyniki gali UFC w Paryżu

 

Jak się okazało, nie był to udany debiut Ruchały. Polak przegrał jednogłośną decyzją sędziów i od porażki zaczął swoją przygodę z największą organizacją MMA na świecie.

Skrót walki Ruchała - Gomis:

Zobacz także

 

William Gomis pokonał Roberta Ruchałę przez jednogłośną decyzję sędziów (29-28, 29-28, 30-27)

BS, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
MMAROBERT RUCHAŁASPORTY WALKI
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Julia Szeremeta: Ja się nie stresuję, walczę na pełnym luzie
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 