Sensacyjne wieści ws. Lewandowskiego! To może być koniec...

Przypomnijmy, że "Sport" kilka dni temu informował o gigantycznej ofercie dla polskie napastnika ze strony klubu z Arabii Saudyjskiej. Polak mógł liczyć na 100 milionów euro rocznie, jednak nie skorzystał z tej propozycji.

Lewandowski rozpoczął więc czwarty sezon jako gracz Barcelony. Czy ostatni? Tak wynika z artykułu Ivana San Antonio na łamach katalońskiego "Sportu". Dziennikarz wyznał, że musiałoby wiele się zmienić, by Lewandowski pozostał graczem "Blaugrany" po 30 czerwca 2026 roku.

Według niego, kluczowym aspektem jest wiek Polaka, który pojawia się w dyskusji właściwie cały czas. Jego zdobycz bramkowa jest imponująca. W pierwszym sezonie strzelił 33 gole, w drugim - 26, a w trzecim - 42. Mimo to klub ma planować zmianę na pozycji napastnika.

Sytuacja na rynku transferowym jest skomplikowana, bo wielu kandydatów, takich jak Alexander Isak czy Viktor Gyokeres, zmieniło niedawno klub. W związku z tym dyrektor sportowy Barcelony Deco szuka rozwiązań wewnątrz klubu.

Tym najnowszym pomysłem ma być postawienie na Ferrana Torresa jako podstawowej "dziewiątki" w przyszłym sezonie.



San Antonio dodał też, że mając przed sobą tak wiele miesięcy nie można też wykluczyć, że Lewandowski jednak pozostanie w zespole.

