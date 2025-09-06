Sinner - Alcaraz. Kiedy finał US Open? O której godzinie?
Jannik Sinner - Carlos Alcaraz to finał US Open. Kiedy mecz Sinner - Alcaraz? O której godzinie finał Sinner - Alcaraz?
Czas na wielki hit w finale US Open. Po raz kolejny o końcowy triumf w wielkoszlemowym turnieju zmierzą się Włoch Jannik Sinner i Hiszpan Carlos Alcaraz.
W ostatnim czasie Sinner i Alcaraz zmierzyli się ze sobą wielokrotnie. Podczas finału w Cincinnati kilka tygodni temu triumfował Hiszpan - po kreczu Włocha. Natomiast w lipcu w finale Wimbledonu wygrał Sinner, wygrywając w czterech setach.
Jak będzie tym razem w finale US Open?
Kiedy finał US Open Sinner - Alcaraz? Mecz Sinner - Alcaraz zostanie rozegrany w niedzielę 7 września. Godzina finału Sinner - Alcaraz to 20.00 polskiego czasu.