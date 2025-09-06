Sinner dołączył do Alcaraza! Czas na kolejny rozdział
Jannik Sinner pokonał po czterosetowym pojedynku Kanadyjczyka Felixa Augera-Aliassime'a i awansował do finału tegorocznej edycji US Open. O tytuł w nowojorskiej imprezie rozstawiony z "1" Włoch powalczy z turniejową "2" - Hiszpanem Carlosem Alcarazem.
Noc z piątku na sobotę w Nowym Jorku stała pod znakiem półfinałów US Open w drabince mężczyzn. W jednym z nich najwyżej notowany zawodnik w imprezie i obrońca tytułu - Włoch Jannik Sinner - mierzył się z rozstawionym z "25" Kanadyjczykiem Felixem Augerem-Aliassimem.
W spotkanie zdecydowanie lepiej wszedł faworyzowany Sinner. W pierwszym secie nie dał przeciwnikowi żadnych szans i triumfował do jednego. W drugiej odsłonie zmagań sytuacja diametralnie się zmieniła. Do głosu doszedł Auger-Aliassime. Kluczowy był ósmy gem, kiedy Kanadyjczyk pierwszy raz w meczu przełamał Włocha. Kilka minut później zamknął partię, wyrównując stan całej potyczki.
Następnie inicjatywę na korcie przejął z powrotem Sinner. Zarówno w trzecim, jak i czwartym secie spotkania decydowała przewaga jednego breaka. O tyle lepszy był właśnie Włoch, który triumfował najpierw 6:3, a potem 6:4, meldując się tym samym w finale US Open.
O tytuł na Flushing Meadows Sinner zmierzy się z Carlosem Alcarazem. Ich rywalizacja budzi wiele emocji. W tym sezonie walczyli ze sobą o końcowe trofeum na Roland Garros i Wimbledonie. Szczególnie epickie było ich starcie w Paryżu, gdzie po pięciu godzinach i 30 minutach oraz trzech obronionych piłkach meczowych lepszy był Hiszpan. W Londynie z kolei po triumfie 3:1 górą był Włoch. Czas na kolejny rozdział.
Jannik Sinner - Felix Auger-Aliassime 6:1, 3:6, 6:3, 6:4