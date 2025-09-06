Słynny trener trafił do szpitala! Konieczna będzie operacja
Luis Enrique uległ wypadkowi na rowerze. Trener PSG złamał obojczyk, w związku z czym trafił do szpitala, gdzie przejdzie operację. - Paris Saint-Germain pragnie wyrazić pełne wsparcie - napisano w oficjalnym komunikacie klubowym.
Luis Enrique pod względem zawodowym ostatnie miesiące miał znakomite. W zeszłym sezonie pod jego wodzą zespół PSG sięgnął po potrójną koronę, triumfując w Lidze Mistrzów oraz zdobywając mistrzostwo oraz Puchar Francji.
Teraz nadeszły jednak gorsze wieści. 55-latek uległ bowiem wypadkowi podczas jazdy na rowerze. Jak informuje "Le Parisien", do zdarzenia miało dojść w Hiszpanii.
Enrique po całym zajściu trafił do szpitala. Szkoleniowiec złamał obojczyk, w związku z czym będzie musiał przejść operację.
- Paris Saint-Germain pragnie wyrazić pełne wsparcie Luisowi Enrique i życzyć mu szybkiego powrotu do zdrowia - czytamy w oficjalnym komunikacie klubu.
Póki co, nie wiadomo, jak długo potrwa przerwa Hiszpana od wykonywania swoich obowiązków. PSG poinformowało natomiast, że w kolejnych dniach poda więcej szczegółów.