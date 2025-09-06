Słynny trener trafił do szpitala! Konieczna będzie operacja

Luis Enrique pod względem zawodowym ostatnie miesiące miał znakomite. W zeszłym sezonie pod jego wodzą zespół PSG sięgnął po potrójną koronę, triumfując w Lidze Mistrzów oraz zdobywając mistrzostwo oraz Puchar Francji.

Teraz nadeszły jednak gorsze wieści. 55-latek uległ bowiem wypadkowi podczas jazdy na rowerze. Jak informuje "Le Parisien", do zdarzenia miało dojść w Hiszpanii.

Enrique po całym zajściu trafił do szpitala. Szkoleniowiec złamał obojczyk, w związku z czym będzie musiał przejść operację.

- Paris Saint-Germain pragnie wyrazić pełne wsparcie Luisowi Enrique i życzyć mu szybkiego powrotu do zdrowia - czytamy w oficjalnym komunikacie klubu.

À la suite d’une chute à vélo survenue ce vendredi, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, Luis Enrique, a été pris en charge par les secours et va subir une opération pour une fracture de la clavicule.



Le Paris Saint Germain tient à exprimer tout son soutien à Luis Enrique et lui… — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 5, 2025

Póki co, nie wiadomo, jak długo potrwa przerwa Hiszpana od wykonywania swoich obowiązków. PSG poinformowało natomiast, że w kolejnych dniach poda więcej szczegółów.