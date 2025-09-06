Ta polska siatkarka była objawieniem MŚ! Zobacz, czym zachwyciła kibiców

Paulina Damaske ma 24 lata i gra na pozycji przyjmującej. Początki jej kariery są związane z klubami APS Rumia, SPS Volley Piła, Energa MKS Kalisz oraz SMS PZPS Szczyrk. Już w tamtych czasach osiągała spore sukcesy - z mistrzostwami Polski młodziczek i juniorek na czele. Z reprezentacją U19 sięgnęła po brązowy medal mistrzostw Europy juniorek w 2018 roku. W siatkówkę na poziomie ekstraklasy grała również jej starsza siostra - Magdalena Damaske.

W latach 2020–22 Paulina Damaske była zawodniczką Grot Budowlanych Łódź. W 2024 roku wróciła do tej drużyny po dwóch latach spędzonych w BKS Bostik Bielsko-Biała.

Zbliżające się rozgrywki będą dla niej szóstym sezonem w Tauron Lidze. Zagrała już w 131 meczach na tym poziomie i wywalczyła 1543 punkty. Najwięcej, bo aż 31, wiosną tego roku w półfinałowym, derbowym starciu z ŁKS Commercecon Łódź (2:3). Poprzedni sezon zakończyła w dziesiątce najlepszych punktujących Tauron Ligi; wygrała w rankingu siatkarek, które otrzymały najwięcej wyróżnień indywidualnych. Ma w swym dorobku dwa brązowe medale mistrzostw Polski oraz Puchar i Superpuchar Polski.

W 2024 roku Paulina Damaske zadebiutowała pierwszej reprezentacji Polski w rozgrywkach Ligi Narodów. Obecny sezon reprezentacyjny był dla niej jeszcze bardziej udany.

– Zaczynałam sezon będąc czwartą, później trzecią przyjmującą, a na koniec wyszłam w pierwszej szóstce. Myślę, że dużo wniosłam do drużyny i cieszę się, że mogłam przeżyć z dziewczynami te wszystkie emocje – powiedziała po ostatnim meczu mistrzostw świata.

Już w rozgrywkach Ligi Narodów demonstrowała dobrą formę. Kibice z pewnością pamiętają jej wejście w roli rezerwowej w meczu ćwierćfinałowym z reprezentacją Chin. Polki po słabym początku, wygrały to spotkanie 3:2, a ważną rolę w odwróceniu losów spotkania odegrały dwie rezerwowe zawodniczki - rozgrywająca Alicja Grabka oraz Damaske, która zdobyła 11 punktów i wniosła do gry drużyny wiele pozytywnej energii.

Nie inaczej było w trakcie finałów mistrzostw świata rozgrywanych w Tajlandii. W zaciętym meczu z Niemkami dała dobrą zmianę w czwartym secie, wywalczyła sześć punktów, a wśród nich ten decydujący - as serwisowy rozstrzygający rywalizację na przewagi w tie-breaku. W 1/8 finału z Belgią znów dobra zmiana, Damaske włączyła się do gry w drugim secie, zdobyła łącznie osiem punktów, w tym dwa ważne w kluczowych fragmentach piątego seta. W ćwierćfinałowym starciu z Włoszkami (0:3) zagrała już od początku i wywalczyła dziewięć oczek. Niestety, na tym etapie Polki zakończyły udział w turnieju.

