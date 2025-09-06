Transfer reprezentanta Polski. Podpisał czteroletni kontrakt

- Chcieliśmy dodać naszej drużynie jeszcze więcej jakości, a przybycie Michała idealnie się do tego wpisuje. To zawodnik z atutami, które uważam za ważne: szybkością, energią i wszechstronnością. Skóraś wnosi do drużyny więcej rywalizacji, a tego właśnie potrzebowaliśmy - powiedział chorwacki trener KAA Gent Ivan Leko, cytowany na oficjalnej stronie klubu.

Skóraś jest dziewięciokrotnym reprezentantem Polski, brał udział w mistrzostwach świata 2022 w Katarze i na Euro 2024 w Niemczech.

W klubie z Brugii występował od 2023 roku, trafił tam z Lecha Poznań. Na początku dorosłej kariery był wypożyczany z "Kolejorza" do Bruk-Betu Termaliki Nieciecza i Rakowa Częstochowa.

- Chcę podziękować KAA Gent, ponieważ czuję ogromne zaufanie ze strony wszystkich w klubie. Ten transfer bardzo mnie cieszy. Razem z drużyną chcę wrócić z Gentem na właściwe miejsce: na szczyt - podkreślił Skoraś.

W 2022 roku wywalczył z Lechem mistrzostwo Polski, a w dwa lata później sięgnął z Club Brugge po mistrzostwo Belgii.

- Wciąż szukaliśmy wzmocnień na skrzydłach. Skóraś to szansa, której absolutnie nie mogliśmy przegapić. Zna ligę, a nasz dział sportowy jest jednomyślnie przekonany, że będzie dla nas wartością dodaną - powiedział dyrektor operacyjny KAA Gent Kjeld Fort.

JŻ, PAP