Turcja - Włochy. Gdzie obejrzeć finał MŚ siatkarek? Transmisja TV i stream online

Turcja - Włochy to finał MŚ siatkarek 2025. Oba zespoły pozostają niepokonane. Kto sięgnie po tytuł? Gdzie obejrzeć finał MŚ siatkarek 2025? Transmisja meczu Turcja - Włochy w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 i online w Polsat Box Go.

Włoszki w drodze do finału ograły Słowaczki, Kubanki, Belgijki, Niemki, Polki oraz Brazylijki. Szczególnie to ostatnie było wymagające, gdyż Italia wygrała dopiero po tie-breaku.

 

Włoszki na poprzednich MŚ sięgnęły po brązowy medal.

 

Ich rywalkami w niedzielnym finale będą Turczynki. Podopieczne Daniele Santarellego pokonały Hiszpanki, Bułgarki, Kanadyjki, Słowenki, Amerykanki oraz Japonki. Co ciekawe, wszystkie spotkania wygrały albo 3:0, albo 3:1.

 

Włoszki grały z Turczynkami dwukrotnie w 2025 roku. Za każdym razem wygrywały 3:2.

Transmisja finału MŚ siatkarek Turcja - Włochy w niedzielę 7 września od 14:15 w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 oraz online w Polsat Box Go. Studio rozpocznie się ok. 13:00 po zakończeniu meczu o trzecie miejsce Japonia - Brazylia (10:20).

