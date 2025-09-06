Włoszki w drodze do finału ograły Słowaczki, Kubanki, Belgijki, Niemki, Polki oraz Brazylijki. Szczególnie to ostatnie było wymagające, gdyż Italia wygrała dopiero po tie-breaku.

Włoszki na poprzednich MŚ sięgnęły po brązowy medal.

Ich rywalkami w niedzielnym finale będą Turczynki. Podopieczne Daniele Santarellego pokonały Hiszpanki, Bułgarki, Kanadyjki, Słowenki, Amerykanki oraz Japonki. Co ciekawe, wszystkie spotkania wygrały albo 3:0, albo 3:1.

Włoszki grały z Turczynkami dwukrotnie w 2025 roku. Za każdym razem wygrywały 3:2.

Turcja - Włochy. Gdzie obejrzeć finał MŚ siatkarek? Transmisja TV i stream online

Transmisja finału MŚ siatkarek Turcja - Włochy w niedzielę 7 września od 14:15 w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 oraz online w Polsat Box Go. Studio rozpocznie się ok. 13:00 po zakończeniu meczu o trzecie miejsce Japonia - Brazylia (10:20).