Turcja - Włochy. Wynik meczu. Kto wygrał finał MŚ siatkarek?

Spotkanie było bardzo zacięte. Drużyny wygrywały sety na przemian, doprowadzając do stanu 2:2. W tie-breaku również nie zabrakło emocji i zwrotów akcji. Długie akcje spotykały się z niesamowitym aplauzem kibiców.

W ostatniej partii, przy stanie 14:13, dla rywalek brazylijski szkoleniowiec Ze Roberto poprosił o przerwę na żądanie, ale nie przyniosło to efektu. Włoszki wykorzystały pierwszego meczbola i do 35 przedłużyły serię meczów bez porażki. Liderki światowego rankingu i mistrzynie olimpijskie z Paryża nie przegrały meczu na międzynarodowej arenie od... 15 miesięcy. Po raz ostatni zeszły z boiska pokonane 1 czerwca 2024 przez... Brazylią 2:3 w Lidze Narodów.

W ćwierćfinale Włoszki wyeliminowały reprezentację Polski, wygrywając 3:0.

Turcja - Włochy. Wynik meczu. Kto wygrał?

Wynik finału Turcja - Włochy na MŚ siatkarek poznamy w niedzielę 7 września. O tym, kto wygrał mecz Turcja - Włochy w finale mistrzostw świata siatkarek, przekonamy się w godzinach popołudniowych - start meczu o godzinie 14.30 polskiego czasu.

