Turcja - Włochy. Wynik meczu. Kto wygrał finał MŚ siatkarek?
Siatkarki reprezentacji Włoch pokonały Brazylię 3:2 (22:25, 25:22, 28:30, 25:22, 15:13) w półfinale rozgrywanych w Tajlandii mistrzostw świata. O tytuł zagrają z Turcją, która wcześniej zwyciężyła Japonię 3:1. Kto wygrał finał siatkarek Turcja - Włochy? Jaki był wynik finału MŚ siatkarek Turcja - Włochy?
Spotkanie było bardzo zacięte. Drużyny wygrywały sety na przemian, doprowadzając do stanu 2:2. W tie-breaku również nie zabrakło emocji i zwrotów akcji. Długie akcje spotykały się z niesamowitym aplauzem kibiców.
ZOBACZ TAKŻE: Bernardo Rezende przy stoliku komentatorskim Polsatu Sport!
W ostatniej partii, przy stanie 14:13, dla rywalek brazylijski szkoleniowiec Ze Roberto poprosił o przerwę na żądanie, ale nie przyniosło to efektu. Włoszki wykorzystały pierwszego meczbola i do 35 przedłużyły serię meczów bez porażki. Liderki światowego rankingu i mistrzynie olimpijskie z Paryża nie przegrały meczu na międzynarodowej arenie od... 15 miesięcy. Po raz ostatni zeszły z boiska pokonane 1 czerwca 2024 przez... Brazylią 2:3 w Lidze Narodów.
W ćwierćfinale Włoszki wyeliminowały reprezentację Polski, wygrywając 3:0.
Turcja - Włochy. Wynik meczu. Kto wygrał?
Wynik finału Turcja - Włochy na MŚ siatkarek poznamy w niedzielę 7 września. O tym, kto wygrał mecz Turcja - Włochy w finale mistrzostw świata siatkarek, przekonamy się w godzinach popołudniowych - start meczu o godzinie 14.30 polskiego czasu.Przejdź na Polsatsport.pl